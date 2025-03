Dos efeitos do café à respiração boca a boca: estes são 12 mitos completamente falsos

Ao longo dos anos, crescemos acreditando em muitas coisas sobre saúde que acabaram se tornando pura ficção. Que o café desidrata, que estalar os dedos estraga as mãos, que assistir TV de perto deixa cego... enfim, mais drama do que realidade.

Mas, graças à ciência, hoje podemos parar de nos preocupar com algumas dessas coisas e, no processo, desmentir nossas teorias da conspiração.

Aqui estão 12 mitos médicos que não fazem mais sentido.

1. A RCP não inclui mais respiração boca a boca

Sim, Hollywood mentiu para nós. A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) não requer mais respiração boca-a-boca, apenas compressões torácicas.

Estudos dizem que isso aumenta as chances de sobrevivência. Então, se você precisar fazer RCP, esqueça a cena romântica e concentre-se nas compressões.

2. Não há necessidade de manter alguém com uma concussão acordado

Dizia-se que se alguém batesse a cabeça, teria que ser acordado a cada duas horas para evitar que entrasse em coma.

Mas a verdade é que se a pessoa estiver bem e responder normalmente, o melhor é deixá-la descansar.

As crianças são a exceção, pois os médicos recomendam acordá-las algumas vezes como precaução.

3. O café não desidrata, você pode continuar tomando em paz

O mito de que o café deixa você seco como o deserto é falso.

Sim, tem um leve efeito diurético, mas não o suficiente para desidratar. Ele conta como parte da sua ingestão diária de líquidos, então você pode continuar aproveitando seu café sem medo.

4. Não aqueça a pele congelada com fogo ou aquecedor.

Se você tiver queimaduras de frio, nem pense em colocar a mão em água quente ou chegar perto do fogo. Como sua pele fica dormente, você pode se queimar sem perceber.

O correto é mergulhar a área em água morna, cobrir as bolhas e procurar ajuda médica.

5. Estalar os dedos não causa artrite

Esse estalo satisfatório não está destruindo suas articulações.

O som vem de bolhas de gás estourando no líquido sinovial. No máximo, se você fizer isso com muita frequência, poderá perder um pouco de força nas mãos. Mas sem artrite.

6. Segurar um espirro pode ser perigoso

Se você já segurou um espirro para não fazer barulho em uma reunião, não faça mais isso.

O ar viaja a mais de 160 km/h e, se você bloqueá-lo, a pressão dentro da sua cabeça e ouvidos pode disparar a níveis absurdos. Melhor deixar para lá sem medo.

7. Beber álcool não mantém você aquecido no inverno

Uma dose de uísque pode fazer você se sentir mais aquecido, mas na verdade ele esfria você mais rápido.

O álcool dilata os vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue quente flua para a pele, dando uma falsa sensação de calor. Mas a temperatura do seu corpo está realmente caindo.

8. Assistir TV de perto não vai te deixar cego

“Afaste-se da TV ou você ficará vesgo!”

Não, mãe.

Olhar para a tela de perto pode forçar seus olhos, mas não causa danos permanentes. As crianças conseguem focar melhor de perto, então elas ficam mais próximas. Não é perigoso, apenas desconfortável.

9. Você pode ter um ataque cardíaco sem dor no peito

Nem sempre parece uma dor aguda no peito. Muitas pessoas (especialmente mulheres) apresentam sintomas diferentes, como:

Dificuldade para respirar

Dor na mandíbula, pescoço ou braços

Estômago virado

Se você sentir algo estranho, é melhor consultar um médico em vez de esperar por uma “dor de cinema”.

10. O estresse não é o culpado pelas úlceras

Sempre foi dito que o estresse causa úlceras, mas a realidade é que os principais culpados são a bactéria H. pylori e o abuso de medicamentos anti-inflamatórios como o ibuprofeno.

O estresse pode piorar os sintomas, mas não é a causa principal.

11. Os ovos não são inimigos do coração

Durante anos fomos levados a acreditar que o colesterol presente nos ovos era ruim, mas estudos recentes mostraram que não há ligação direta com doenças cardíacas.

De fato, há evidências de que comer um ovo por dia pode reduzir o risco cardiovascular.

12. Correr não danifica os joelhos nem causa artrite

Muitas pessoas acreditam que correr desgasta os joelhos, mas na verdade pode fortalecê-los.

Estudos mostram que corredores recreativos não correm maior risco de problemas nas articulações. Além disso, correr fortalece os músculos que estabilizam os joelhos e pode proteger contra a artrite.

Nem tudo o que nos disseram era verdade

Se você já se assustou com esses mitos, agora pode dormir em paz. A ciência mostrou que muitas dessas crenças não têm base real.

Então, continue tomando café, assistindo TV com atenção e estalando os dedos sem culpa. E se alguém lhe disser o contrário, agora você tem argumentos científicos para silenciá-lo com estilo.