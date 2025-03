Descoberta arqueológica sem precedentes: pirâmide de 4.000 anos descoberta no Cazaquistão

As pirâmides não são exclusivas dos egípcios. Sabíamos disso há muito tempo devido às descobertas arqueológicas históricas no México e na Guatemala com os astecas e no Peru com os incas. Entretanto, o Cazaquistão deve agora ser adicionado como uma nova região com estruturas semelhantes, construídas há mais de quatro milênios.

ANÚNCIO

A descoberta foi feita especificamente no sítio arqueológico de Kyrykungir, localizado na região de Abai, uma província no extremo leste do Cazaquistão (Ásia Central).

A escavação foi realizada por cientistas do Departamento de Arqueologia e Etnologia da Faculdade de História da Universidade Nacional Eurasiática, instituição que tem uma missão arqueológica desde 2014.

O que eles encontraram foi uma pirâmide hexagonal e, analisando os restos das rochas, calcularam que ela tem cerca de 4.000 anos. Havia pedras de calcário, que em alguns casos eram gigantescas, pesando até 1 tonelada.

Piedra pirámide Kazajistán

O interior da pirâmide do Cazaquistão

Cientistas do Departamento de Arqueologia e Etnologia da Faculdade de História da Universidade Nacional Eurasiática revelaram que havia caminhos labirínticos dentro da pirâmide, que levavam a uma câmara central.

Nas paredes há inscrições e figuras de camelos, cavalos e outros animais, por isso acredita-se que era um local para a prática de rituais espirituais.

Eles acreditam que também poderia ter sido um local de sepultamento, mas até agora não encontraram nenhum vestígio de sarcófagos ou estruturas ósseas humanas.

ANÚNCIO

Piedra pirámide Kazajistán

Outra hipótese levantada sobre esta descoberta é que poderia ter sido um observatório astronômico ou um templo onde os habitantes da área se reuniam.

Há evidências que sugerem que havia uma comunidade pastoral na área ao redor da pirâmide, que tinha animais, semeava e trabalhava a terra.

Ainda há muita pesquisa a ser feita sobre a pirâmide do Cazaquistão. Instituições científicas reforçaram suas equipes para analisar com mais detalhes cada elemento que pode revelar informações.