Como melhorar a saúde dos astronautas? Tornando as estações espaciais mais sujas

Se você achava que a NASA mantinha seus astronautas em um ambiente superlimpo, livre de germes e perfeitamente esterilizado, bem, sim... mas isso pode ser parte do problema.

Um estudo recente sugere que a Estação Espacial Internacional (ISS) é muito limpa, e isso pode estar afetando a saúde dos astronautas. Parece estranho, mas pense nisso: nosso sistema imunológico está acostumado a viver cercado por micróbios.

Na Terra, entramos em contato com bactérias o tempo todo, mas no espaço, os astronautas vivem em um ambiente quase estéril. O resultado? Mais alergias, erupções cutâneas e um sistema imunológico que não sabe com o que lidar.

O espaço está muito limpo? Bem, sim.

Pesquisadores coletaram 803 amostras de diferentes superfícies dentro da ISS e descobriram que a única fonte de bactérias eram os próprios astronautas. Não há solo, plantas ou ar fresco que tragam micróbios saudáveis.

Basicamente, é como viver em uma bolha, mas em vez de protegê-los, pode enfraquecê-los.

Cada canto da ISS tem seus próprios micróbios (e alguns são um pouco óbvios)

Analisando as amostras, os cientistas descobriram que cada módulo da estação tem uma assinatura microbiana diferente.

O banheiro e a academia 🏋️‍♂️🚽 → Bactérias dos dejetos humanos e do suor (surpresa!).+

A sala de jantar 🍽️ → Bactérias da boca e restos de comida (porque os astronautas também falam e cospem micróbios enquanto comem).

Perto da esteira 👟 → Produtos químicos industriais no tecido do piso.

Basicamente, eles podem dizer o que está acontecendo em cada parte da ISS apenas analisando as bactérias nas superfícies. Sherlock Holmes ficaria orgulhoso.

Precisamos sujar um pouco o espaço?

Não é que os astronautas devam parar de limpar e viver como em um dormitório de faculdade, mas talvez a solução não seja um ambiente ultraestéril, mas um que seja um pouco mais “natural”.

A ideia é introduzir alguns micróbios bons para que os astronautas não percam o contato com a diversidade bacteriana que temos na Terra. Algo como ter uma mini selva de bactérias saudáveis ​​no espaço.

O futuro das estações espaciais: menos “hospitalar”, mais “natureza”

Cientistas sugerem que futuras estações espaciais poderiam imitar melhor os ambientes da Terra incorporando bactérias benéficas em vez de eliminá-las completamente.

Eles também propõem organizar melhor os módulos, para que os ginásios e banheiros não acabem contaminando as áreas de pesquisa. Porque, bem... ninguém quer partículas de banheiro flutuando pelo laboratório.

Um truque inesperado: monitorar a saúde com amostras de superfície

Pesquisadores descobriram algo muito interessante: eles podem detectar sinais de doença em astronautas apenas analisando as superfícies da ISS.

Isso significa que em futuras missões a Marte, os astronautas poderão monitorar sua saúde sem precisar se picar ou passar por testes invasivos. Ele simplesmente analisa o ambiente e detecta sinais de que seu sistema imunológico está reagindo a alguma coisa.

Então… o segredo para astronautas mais saudáveis ​​é um pouco mais de sujeira

Sim, passamos décadas tentando eliminar qualquer vestígio de bactérias no espaço, mas este estudo diz que podemos estar exagerando.

Talvez a chave para manter os astronautas saudáveis ​​não seja tornar as estações espaciais mais estéreis, mas mais parecidas com as da Terra. E se isso significa que os astronautas precisam sujar um pouco mais as mãos... que assim seja.