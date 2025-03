Steve Jobs completaria 70 anos: dados além da Apple, que você provavelmente não conhecia

Se existe um “além” de personalidades influentes na humanidade, certamente haveria festa hoje. Steve Jobs, a mente brilhante por trás do sucesso da Apple, completaria 70 anos em 24 de fevereiro de 2025.

Steve Jobs é frequentemente associado ao sucesso do iPhone e do iPod. Porém, o gênio californiano se envolveu em outros negócios, também bem-sucedidos, que iam além da tecnologia.

Por exemplo, poucos sabem que Jobs não era programador nem engenheiro. Steve Wozniak, um de seus amigos e cofundador da Apple, disse diversas vezes que a força de seu sócio era a engenhosidade e a criatividade, que iam muito além de sua expertise no mundo digital.

Quem o conheceu descreve que “seu verdadeiro talento estava em conectar a criatividade com a tecnologia, aliando arte e funcionalidade em produtos que marcaram a história”. Era também um amante do design tipográfico, paixão que adquiriu num curso de caligrafia na faculdade e que mais tarde influenciou a inclusão de diversas fontes no primeiro Mac.

Outro fato curioso é que ele foi demitido da Apple em 1985. Em vez de desistir, fundou a NeXT, empresa que projetou computadores avançados que não foram um sucesso comercial, mas que lançaram as bases para o futuro da Apple. Quando a empresa que ele criou comprou a NeXT em 1997, Jobs voltou e transformou a Apple no que é hoje.

NeXT Steve Jobs

Jobs também teve um papel fundamental na Pixar. Foi ele quem comprou a divisão de computação gráfica da Lucasfilm e a transformou no estúdio de animação mais influente do mundo. Sem o compromisso deles, filmes como ‘Toy Story’ talvez nunca tivessem existido.

Steve Jobs em seu escritório En Pixar

Dieta de Steve Jobs

Além disso, sua dieta não era convencional. Durante anos, ele seguiu uma dieta de frutas e, na juventude, acreditou que isso eliminava a necessidade do uso de desodorante. Ele também tinha a particularidade de usar todos os dias a mesma roupa: suéter preto de gola alta, jeans e tênis New Balance, buscando simplificar sua vida.

Steve Jobs deixou um impacto indelével. Sua obsessão pela perfeição e foco na experiência do usuário redefiniu a indústria de tecnologia. Hoje, 70 anos após o seu nascimento, o seu legado continua a inspirar gerações de inovadores.