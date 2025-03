O Samsung Galaxy S24 “rasga seu bolso”: críticas ao celular continuam apontando para os cantos do aparelho

A Samsung se deparou com um problema inesperado que ninguém previu na indústria de telefonia celular. Não é exagero quando se diz que os designers têm que considerar absolutamente todos os cenários antes de trazer um smartphone ao mercado, já que o Galaxy S24, apesar de ser um dos melhores aparelhos da marca, “destrói o seu bolso”.

E não, não estamos falando metaforicamente, para nos referirmos ao preço. Usuários do Reddit mostram como o carro-chefe da marca sul-coreana em 2024 faz um buraco nos bolsos das calças, mesmo que sejam jeans (material resistente), por conta dos cantos pontiagudos do celular.

Um usuário do Reddit publicou sua imagem, por curiosidade para saber se o mesmo havia acontecido com outras pessoas com seu Galaxy S24 e o número de respostas foi numeroso, segundo análise da Android Authority.

Uma das respostas da referida mídia é que havia a possibilidade de esses usuários concordarem que usavam calças de baixa qualidade. Porém, o mesmo editor passou pelo mesmo problema, em seus diferentes tipos de calças.

Adicionar um case ou capa não resolve o problema, pois um que realmente funcione tem que ser grande e isso aumenta o tamanho do equipamento, que já é grande.

Samsung Galaxy S24 danifica calças

Samsung Galaxy S25 resolve o problema

As reclamações não passaram despercebidas pelas fabricantes sul-coreanas, já que no início deste ano, quando lançaram o Samsung Galaxy S25, mudaram completamente os quatro cantos do aparelho e os tornaram curvos, e não pontiagudos.