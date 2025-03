Mais humanoide do que nunca: assim seria o androide número 18, de acordo com os esboços originais de AkiraToriyama

O androide número 18 deve ser um dos personagens que menos gerou trabalho para Akira Toriyama. Porém, a roupa que o personagem usava foi o que mais gerou debate nas salas de edição, enquanto o arco Cell e os Androides estava sendo criado em Dragon Ball Z.

Sabemos disso porque há alguns anos foram revelados muitos dos esboços originais de Akira Toriyama para a criação de seus personagens. Graças a essas publicações vimos as diferentes versões das formas de Cell, as do pequeno e adulto Gohan e as de Goku, que caso você não saiba, estava prestes a ser, verdadeiramente, um menino fofo.

Mas voltemos ao esboço original do androide número 18, que não é a primeira vez que o analisamos. E como sempre encontramos algo diferente para ela, como costuma acontecer nos episódios de Dragon Ball, nesta ocasião notamos que Akira Toriyama queria dar a ela uma roupa bem anos noventa, o que a faria parecer muito mais robótica e humanoide do que acabou sendo.

Androide Número 18 Dragon Ball Z desenhos originais Akira Toriyama

Parece que o pessoal da Toei Animation teve acesso a esses esboços e criou uma cena especial no anime, em que a Número 18 está experimentando roupas, para vesti-la com aquele look que Akira Toriyama originalmente desenhou para ela. Vamos com o esboço.

Como vemos naquela imagem, o que vemos na ilustração publicada pela Shueisha, é o número 18 com uma roupa que não foi decisiva para o personagem.

Mas você viu no próximo episódio, do qual temos imagens. Essas cenas aparecem após a primeira luta do Número 18 contra Vegeta. São de quando ele quebra o braço do Saiyajin com um único chute. Devido a essa batalha, as roupas do androide foram danificadas e por isso eles foram a uma loja para experimentar roupas novas.

O resultado disso foram essas imagens, que combinam com os esboços originais de Akira Toriyama.