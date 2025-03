Elon Musk revive o projeto do túnel transatlântico que ligaria Londres e Nova York com uma frase polêmica

A ambição é uma das principais características dos projetos de Elon Musk. Começou sua vida empresarial desenvolvendo videogames, depois criou uma plataforma de pagamento, e hoje envia foguetes ao espaço, quer viajar para Marte e uma de suas empresas fabricou um chip cerebral com o qual você pode manipular qualquer dispositivo eletrônico, apenas com seus pensamentos.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Portanto, por mais loucas, lunáticas ou irreais que possam parecer as suas iniciativas, nunca se deve subestimar o magnata sul-africano, que além de tudo o que apontamos, agora faz parte do gabinete governamental da administração de Donald Trump.

Elon Musk aparentemente tem um projeto entre as sobrancelhas que está nos planos, mas que não está nem perto de começar a ser executado. Este é o túnel transatlântico que pretende ligar Londres a Nova Iorque.

Uma mega obra de engenharia incomparável

Este projeto não foi feito, mais palavras, menos palavras, por dinheiro. Uma análise da Infobae detalha que teria um custo de 19 trilhões de dólares, o que equivale a cinco vezes o Produto Interno Bruto (PIB) da Grã-Bretanha.

Então, sabendo desse número, é difícil encontrar investidores que estejam dispostos a gastar esse valor.

Embora, segundo Elon Musk numa mensagem publicada na sua conta X, em dezembro de 2024, a The Boring Company (sua construtora) poderia executar este projeto por mil vezes menos que o valor indicado.

ANÚNCIO

Elon Musk X

O projeto do túnel

O túnel transatlântico teria de percorrer os 5 mil quilómetros que separam as costas das duas capitais do mundo. As profundidades em que trabalhariam seriam sem precedentes para um trabalho semelhante na história da engenharia.

E o melhor de tudo é que, se feito, o método de viagem seriam os trens maglev (sigla para levitação magnética em inglês).

O trem maglev a ser aplicado neste túnel seria o hyperloop, projeto no qual Elon Musk também está envolvido, de certa forma. Esses navios, em tese, estão preparados para viajar na velocidade do som, ou seja, ultrapassar os 4.800 quilômetros por hora, para conseguirem completar uma viagem em menos de 60 minutos.

Hyperloop

LEIA TAMBÉM:

Teste de detecção de câncer de próstata que usa IA para atingir 99% de precisão é desenvolvido

Apple Vision Pro receberá grande atualização de software que integrará IA

NASA descobre que o buraco negro da Via Láctea produz luzes peculiares

Não é impossível, mas Elon está em vários desses túneis, que ainda nem terminaram bem. É o caso do projeto do túnel para evitar o trânsito nas grandes cidades, por onde as pessoas viajariam com carros elétricos Tesla.

O projeto era destinado a Los Angeles, mas há um microteste em Las Vegas que não está indo muito bem.