Apple: Siri deixa para trás mais de uma década de simplicidade e mergulha no verdadeiro mundo da inteligência

A Siri apareceu pela primeira vez em nossas vidas, como assistente virtual nos sistemas iPhone 4S, ainda em 2011. Naquela época foi uma das invenções que revolucionou a indústria de tecnologia, mas com o passar dos anos a Apple não renovou muito suas funções e o aplicativo ou serviço ficou escondido na escuridão do mundo obsoleto.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Suas respostas limitadas, falta de contexto nas conversas e incapacidade de realizar tarefas complexas tornaram a ferramenta um tanto inútil quando comparada aos seus concorrentes mais avançados.

As coisas já mudaram completamente. O pessoal do Applesfera, site com sede na Espanha, revela que já testou o assistente virtual da Apple, que agora está em espanhol e, com a versão beta do iOS 18.4, integra o Apple Intelligence.

Apple Intelligence

A Siri dá um salto monumental e se reinventa com uma inteligência artificial verdadeiramente útil e poderosa.

A mudança que a Apple procurava

Com a nova atualização do iOS 18.4, a Apple finalmente integrou recursos de IA ao Siri, o que está próximo do que conhecemos como generativo.

A experiência do usuário muda completamente. Agora é mais fluido, intuitivo e natural. Não é mais apenas uma voz que responde com frases predefinidas, mas um assistente que entende o contexto das conversas, antecipa necessidades e executa ações com surpreendente precisão. Ou seja, a Siri deixou de ser aquela assistente “burra” e passou a ser uma companheira digital verdadeiramente inteligente.

ANÚNCIO

O que há de novo com a Siri?

Basicamente, o mais notável é a sua integração com o Apple Intelligence, o ecossistema de IA que permite ao Siri interagir com aplicativos, realizar tarefas mais complexas e aprender com os hábitos do usuário.

Assistente de voz Siri APPLE - Archivo

Agora você pode redigir e-mails com um tom natural, definir lembretes baseados no contexto e até sugerir respostas em chats de forma consistente. Tudo isso com maior capacidade de compreensão da linguagem e processamento muito mais rápido.

Além disso, o Siri agora pode lidar com solicitações mais avançadas sem depender de conexões constantes com a Internet. Isso significa que muitas de suas funções rodam diretamente no aparelho, o que não só melhora a velocidade de resposta como também reforça a privacidade, marca registrada da Apple.

É um humanoide

Outra mudança notável é o tom de voz e a forma de comunicação. Não há mais respostas robóticas.

LEIA TAMBÉM:

Apple: tudo o que você precisa saber antes do lançamento do iPhone SE 4

China censura sangue em anime: mas a cor que exige das produtoras envia uma mensagem muito confusa

Cientistas detectam centenas de milhares de objetos que viajam em direção ao nosso sistema solar

A Siri soa mais natural, responde com mais precisão e pode manter uma conversa com um fluxo mais lógico. Isto o coloca no mesmo nível dos assistentes de IA mais sofisticados, como ChatGPT ou Gemini, mas com a vantagem de estar perfeitamente integrado no ecossistema Apple.