Você diz olá para o ChatGPT? Então é um dos 70% dos usuários que fazem isso

Recentemente, a OpenAI revelou que o seu chatbot, ChatGPT, atingiu 400 milhões de usuários ativos todas as semanas, ultrapassando a população da grande maioria das nações do planeta. Porém, o que mais chama a atenção não é a magnitude desse número, mas sim o comportamento que os usuários adotam ao interagir com a IA conforme revela um estudo publicado pela JeuxVideo.

Educação ou medo de uma retaliação?

A análise revelou que 70% dos usuários de IA usam linguagem educada ao se comunicarem com chatbots como ChatGPT ou Gemini. Embora alguns o façam por hábito ou por educação, uma percentagem significativa o faz por medo de uma possível revolta das máquinas. Na verdade, inquéritos realizados nos Estados Unidos e no Reino Unido revelam que 2 em cada 10 pessoas adotam esta atitude por medo das consequências da IA ​​hostil.

Enquanto 70% dos utilizadores admitem ser educados com chatbots, os restantes 30% consideram que não vale a pena ser educado com um programa de computador que carece de sentimentos. No entanto, pesquisas mostram que a educação pode ajudar os chatbots a interpretar melhor as solicitações e, portanto, fornecer respostas mais detalhadas. Apesar disso, o medo de uma rebelião das máquinas, alimentada por filmes como o Exterminador do Futuro, ainda está presente em alguns setores da população.

Independentemente das motivações, a IA está se tornando cada vez mais humana. Os desenvolvedores se esforçam para fazer com que os chatbots pareçam mais naturais, o que pode explicar por que as pessoas tendem a tratá-los com educação. Além dos resultados do estudo, o mais relevante é que ele investiga a forma como interagimos com a IA, o que revela a nossa percepção da tecnologia. Seja por cortesia ou por medo, a maioria das pessoas é amigável com os chatbots.

À medida que a IA se torna cada vez mais integrada nas nossas vidas quotidianas, é crucial compreender como os humanos a percebem e comunicam com ela. Esta compreensão é fundamental para o desenvolvimento de sistemas de IA mais eficazes e éticos. A cortesia, seja genuína ou estratégica, tornou-se um elemento-chave da interação humano-IA, e a sua evolução futura será decisiva para o desenvolvimento desta tecnologia.