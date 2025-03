Steve Wozniak reduz o valor da inteligência artificial: a coloca como um mecanismo de busca “simples” e bom na Internet

A inteligência artificial recebe elogios constantes da comunidade científica, das corporações digitais, da indústria de tecnologia e do público em geral. No meio de todas estas afirmações aparece a opinião de Steve Wozniak, que baixa o preço descrevendo-o como “simples” e nada mais do que um bom motor de busca na Internet.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O cofundador da Apple e especialista em sistemas informáticos acalma todos aqueles que pensam que a inteligência artificial irá substituir os humanos. Ele garante que a IA não é capaz de pensar e nem chega perto de raciocinar, como faz o ser humano médio.

“A IA não pensa, não tem emoções”, disse Wozniak numa entrevista que concedeu em 2023, que revive o site Andro4All.

Nesse mesmo sentido, qualifica sistemas como os oferecidos pelo ChatGPT, da OpenAI, como um bom mecanismo de busca na Internet, algo como um Google avançado.

VTEX Connect LATAM 2024 Steve Wozniak

“A IA não pensa, apenas pega coisas de outros lugares e as coloca em um bom lugar”, disse o cofundador da Apple. “Tem muito A, mas falta muito I”, brincou em outras declarações oferecidas durante visita ao México, em 2024, em referência ao fato de que essa tecnologia não é inteligente.

Steve Wozniak exige regulamentações de IA

Wozniak aproveitou a oportunidade para apelar aos governos para que implementem entidades reguladoras que impeçam a intenção dos criadores da inteligência artificial de substituir humanos por máquinas em trabalhos que executem tarefas automatizadas.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Apple Vision Pro receberá grande atualização de software que integrará IA

Teste de detecção de câncer de próstata que usa IA para atingir 99% de precisão é desenvolvido

A substância mais cara do planeta: custa 62 bilhões de dólares por grama e não pode ser usada como joia

“Deve haver uma boa regulamentação sobre Inteligências Artificiais para garantir que esta seja especificada quando uma for utilizada, por exemplo, num trabalho académico. A tecnologia deve melhorar a experiência humana, e não substituí-la. Devemos sempre nos lembrar do humano em qualquer avanço tecnológico”, disse Steve Wozniak, segundo uma crítica do El Heraldo.