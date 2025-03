Simulação revela quando a Terra ficará sem oxigênio

Nesta imagem de 18 de maio de 1969 difundida pela NASA se vê a Terra no espaço em uma fotografia tirada da nave espacial Apollo 10 durante seu trajeto até a Lua (NASA via AP)

Um estudo publicado na publicação científica Nature Geoscience previu que, durante um longo período de tempo, a Terra perderá a capacidade de sustentar níveis de oxigênio adequados para a existência da espécie humana. A análise da evolução dos gases atmosféricos sugere que esta mudança estará ligada à metamorfose do Sol e à diminuição do dióxido de carbono. Com menos oxigénio, a vida no planeta enfrentará um declínio irreversível.

Segundo artigo da BBC britânica, o estudo, liderado pelo cientista ambiental Kazumi Ozaki, realizou 400 mil simulações para avaliar a progressão da composição atmosférica. Os dados obtidos indicam que a atmosfera terrestre experimentará um aumento na concentração de metano, enquanto o oxigênio diminuirá gradativamente até desaparecer. Este fenômeno irá emular um cenário semelhante ao do Éon Arqueano, quando a atmosfera carecia de oxigênio livre.

A principal causa deste processo, que se estima ocorrer dentro de mil milhões de anos, reside na evolução do Sol. À medida que envelhece, a sua temperatura aumentará, o que provocará uma diminuição do dióxido de carbono na atmosfera. Sem este composto, os organismos fotossintéticos geradores de oxigênio não conseguirão sobreviver, o que alterará drasticamente o equilíbrio atmosférico do planeta.

Atualmente, o oxigênio representa 21% da atmosfera terrestre, nível que permite a existência de organismos complexos. Porém, a pesquisa indica que essa composição não será perpétua e que a desoxigenação é um processo inevitável derivado de alterações na luminosidade do Sol e na química atmosférica.

A investigação apresenta uma perspectiva sombria para a vida na Terra, mas também abre a porta a novas questões sobre a possibilidade de vida noutros mundos. A desoxigenação do planeta é um lembrete da natureza efêmera das condições que permitem a vida como a conhecemos.