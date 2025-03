Nintendo registrou patente que impactaria o modo online

A Nintendo registou uma nova patente que poderá estar relacionada com a sua próxima consola, a tão aguardada Switch 2. Trata-se de um chat de proximidade, que embora a empresa não tenha confirmado a sua implementação, o registro deixa aberta a possibilidade de esta função chegar a títulos multijogador.

A patente foi depositada nos Estados Unidos em 20 de fevereiro de 2025 e recentemente tornada pública, gerando especulações sobre sua possível aplicação. Este tipo de chat tem sido bem recebido em outros jogos pelas interações espontâneas que permite entre jogadores próximos dentro do jogo, o que tem gerado momentos memoráveis ​​​​e uma grande quantidade de conteúdo viral nas redes sociais.

Apesar do interesse que despertou, a utilização do chat de proximidade na Nintendo levanta questões. A empresa é conhecida por sua rigorosa moderação online e foco em manter ambientes seguros para todos os jogadores. No passado, implementou filtros para evitar linguagem ofensiva nas suas plataformas, pelo que resta saber como adaptaria esta funcionalidade sem comprometer as suas políticas de segurança.

Documentos vazados em fóruns como o Reddit sugerem que o chat de proximidade poderia ser integrado ao ecossistema Nintendo, embora sem detalhes específicos sobre como funciona. Se implementado, seria uma mudança significativa na experiência de jogo online em seus títulos mais populares.

A grande questão permanece se esta patente se tornará um recurso real no Switch 2 ou se será arquivada, como aconteceu com muitas outras inovações registradas pela empresa. Por enquanto, os jogadores terão que aguardar mais informações oficiais para saber o futuro desta possível melhoria na comunicação dentro dos jogos da Nintendo.