As Pirâmides do Egito foram feitas com um artefato de alta tecnologia, revela um estudo científico

Como as pirâmides egípcias foram construídas? É uma das questões que mais debates tem gerado na arqueologia e na comunidade científica em geral. As três grandes estruturas, localizadas no meio do deserto, têm mais de 4.500 anos e é complexo compreender as técnicas que esta antiga civilização utilizou para construir estes edifícios.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Pesquisas científicas recentes revelam que os antigos egípcios usavam uma máquina de alta tecnologia para construir os grandes blocos de uma forma que ficasse numa localização perfeita em relação às outras pedras.

Cientistas do Instituto Paleotécnico CEA, na França, concentraram-se em analisar tudo o que rodeia a pirâmide de Djoser, que se destaca como uma das estruturas mais importantes. Analisando o solo que a rodeia e a posição de cada uma das rochas, constataram que esta pirâmide foi erguida por meio de um sistema hidráulico, que na época era tecnologia de ponta.

Pirâmides do Egito Getty Images

A teoria desses cientistas diz que os egípcios canalizavam a água para poços localizados no interior da pirâmide, criando um mecanismo de flutuação que permitia o levantamento dos pesados ​​blocos de pedra.

“Os egípcios eram mestres no uso da água para agricultura e transporte. “Este estudo sugere que também o utilizaram de forma inovadora na construção dos seus monumentos”, disse Xavier Landreau, do Instituto Paleotécnico CEA, em França.

Antes desta nova descoberta de Landreau e sua equipe, pensava-se que a construção desta pirâmide teria sido construída com um sistema de rampas e alavancas. Mas agora descobriram que canais de água provenientes de correntes fluviais próximas eram transportados para a construção, para tornar um pouco mais lógico o transporte dos materiais e a forma como eram levantados.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Apple Vision Pro receberá grande atualização de software que integrará IA

Teste de detecção de câncer de próstata que usa IA para atingir 99% de precisão é desenvolvido

A substância mais cara do planeta: custa 62 bilhões de dólares por grama e não pode ser usada como joia

“Os antigos egípcios são reconhecidos pelo pioneirismo e pelo domínio no uso da hidráulica, através de canais tanto para irrigação quanto para transporte de enormes blocos de pedra por meio de barcaças. Agora se abre uma nova linha de pesquisa: a possível utilização da energia hidráulica na construção das imponentes estruturas erguidas pelos faraós”, destacaram os especialistas.