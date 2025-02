Já está disponível o Android Auto 13.8 do Google

O Android Auto é a plataforma ideal para utilizar aplicativos como o Google Maps em diversos veículos. Como resultado da sua ampla popularidade, o Google dedicou recursos consideráveis ​​ao aperfeiçoamento da plataforma, introduzindo regularmente novas versões. No entanto, esta estratégia de melhoria contínua apresenta desafios.

O ritmo acelerado das atualizações do Android Auto permite correções de bugs em curtos períodos de tempo. Desta forma, a Google procura garantir uma experiência ideal aos utilizadores que confiam no sistema para as suas necessidades de condução.

Recentemente, foram relatadas falhas relacionadas ao sistema de áudio e à conexão Bluetooth. Além disso, a versão 13.6 havia gerado insatisfação ao centralizar a posição do veículo na tela, afetando a exibição das rotas. O Google, ciente das críticas, reverteu essa mudança com a versão 13.8, que também corrige um problema crítico de reinicialização do celular ao conectar o Android Auto sem fio.

A versão 13.8 do Android Auto resolve o problema de reinicializações inesperadas que afetavam usuários com conexões sem fio. Esta versão, que seguiu uma curta fase beta, demonstra a prioridade do Google na correção de bugs críticos.

Recomenda-se atualizar para o Android Auto 13.8 por meio da Play Store, onde a atualização está sendo implementada gradualmente. Os usuários podem verificar a disponibilidade da atualização nas configurações da Play Store.

Além de correções de bugs, o Android Auto 13.8 prepara o sistema para a chegada de novos aplicativos compatíveis, como rádio na internet. Prevê-se que as versões futuras incluam aplicações de entretenimento para tempos de espera no veículo. A versão 13.8 já está disponível, sendo recomendado verificar sua disponibilidade na Play Store.