Cientistas detectam centenas de milhares de objetos que viajam em direção ao nosso sistema solar

O foguete servirá para observar as constelações Alpha Centauri A e B

A comunidade astronômica global tem se concentrado na análise de 2024 YR4, um asteroide que, nas primeiras análises, tinha maior probabilidade de impacto do que o restante das rochas que habitam nosso Sistema Solar. O estudo deste objeto estelar afastou-nos de notícias que passavam despercebidas e que agora se tornam relevantes pelas possibilidades alarmantes que apresenta.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Uma equipe de cientistas da Universidade Cornell detectou centenas de milhares de objetos (provavelmente mais de um milhão de rochas) indo em direção à Terra. Eles vêm de Alpha Centauri, o sistema solar mais próximo do nosso, e algumas hipóteses sugerem que estejam sendo enviados premeditados.

Alpha Centauri faz parte da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Está a 4,3 anos-luz de distância, uma distância “próxima” se levarmos à escala do Universo. A hipótese de que esses objetos estejam sendo enviados artificialmente vem de uma proposta feita anos atrás pelo físico Avi Loeb.

Este cientista tem certeza de que Oumuamua, rocha que está na Nuvem de Oort do nosso sistema solar e é o primeiro objeto interestelar a ser detectado a entrar na força gravitacional do Sol, era uma mensagem de uma civilização extraterrestre.

Centenas de milhares de objetos

Que existam mais de um milhão de rochas, com diâmetros estimados superiores a 100 metros, pode ser uma mensagem dos alienígenas. No entanto, não é isso que propõem Cole R. Gregg e Paul A. Wiegert, astrofísicos da Cornell que lideraram esta pesquisa.

Os citados cientistas notaram uma força gravitacional em Alpha Centari, causada pelas três estrelas que habitam esta região (é um sistema ternário) denominadas Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Proxima Centauri.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Conheça Neo Gamma, o robô que pode fazer tarefas domésticas para você

NASA investiga os “Jardins de Marte”, região importante para descobrir a água do Planeta Vermelho

Perigo evitado: o asteroide 2024 YR4 tem 0,001% de chance de atingir a Terra

“Embora os sistemas estelares maduros provavelmente ejetem menos material do que aqueles nos seus anos de formação planetária, a presença de múltiplas estrelas e planetas aumenta a probabilidade de dispersão gravitacional de membros de qualquer reservatório planetesimal remanescente, tal como os asteroides ou cometas estão atualmente a ser ejetados do nosso sistema solar”, explicaram os cientistas no seu artigo.

A investigação continua. Agora que o 2024 YR4 reduziu a sua probabilidade de impacto a quase nada, os holofotes estarão voltados para o destino destas rochas.