China censura sangue em anime: mas a cor que exige das produtoras envia uma mensagem muito confusa

Não podemos negar que animes como Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba são violentos e sangrentos. Se o produto é voltado para menores de 12 anos, a história de Koyoharu Gotouge contém imagens que podem chocar os mais pequenos de casa. Mas, tal como lhes dizemos isto, também temos a certeza de que a solução da China para este fenômeno não é de todo a correta.

As autoridades de comunicação e entretenimento da China têm uma exigência para séries de anime que queiram transmitir seu conteúdo no gigante asiático: sangue não pode existir.

A recomendação que sugerem da China é que mudem a cor do vermelho para o branco. Então, se um personagem, como Mitsuri, sofre um ferimento no rosto de onde sai sangue, o que você verá em Pequim é que o personagem está com um líquido branco na região do rosto.

Assim não, China!

Imagens de diversos animes, populares em todo o mundo, viralizaram nas redes sociais. São tantos que é impossível saber se são reais, ou se fazem parte das ideias dos seguidores, que substituem o líquido vermelho, que representa o sangue, pelo líquido branco, que nada mais representa do que a demanda da China.

As zombarias, piadas e comentários obscenos foram imediatos nas redes sociais, como mostram as respostas àquela postagem de X, que compartilhamos com vocês.