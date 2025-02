Apple: tudo o que você precisa saber antes do lançamento do iPhone SE 4

A Apple costuma ser previsível em seus lançamentos, mas neste 2025 decidiu sair do roteiro com a chegada iminente do iPhone SE 4. Ele vazou há algumas semanas, e todas as informações entre os mais reconhecidos insiders atestam um celular que vai entrar na faixa intermediária, com nuances de ponta para competir com outros fabricantes de smartphones no mundo.

Conhecemos o iPhone SE4 como um modelo de baixo custo, que promete um salto considerável em especificações e design, aproximando-o dos modelos premium da marca.

O iPhone SE sempre manteve uma estética clássica com o icónico botão home, mas tudo indica que nesta quarta geração a Apple vai finalmente apostar no Face ID e numa tela de ponta a ponta.

Segundo vazamentos, o design seria inspirado no iPhone 14, com tela OLED de 6,1 polegadas e desaparecimento definitivo do botão home físico.

Além disso, espera-se que adote a porta USB-C, cumprindo a regulamentação europeia e alinhando-se com a transição da Apple para este padrão. Outra mudança interessante seria a incorporação do botão de ação, em substituição ao tradicional botão mute, como já acontecia com o iPhone 15 Pro.

Apple quer potência

Internamente, o chip A16 Bionic parece ser o candidato ideal para dar ao iPhone SE 4 um desempenho sólido sem tornar o aparelho muito caro. Também há rumores de uma câmera principal de 48 MP, o que seria uma melhoria considerável em relação às gerações anteriores.

Embora a Apple normalmente reserve seus grandes anúncios para setembro, esse lançamento fora de temporada pode ser devido a uma estratégia de conquista do mercado intermediário. Com um preço que ficaria em torno de US$ 500 a US$ 600, o iPhone SE 4 desponta como uma opção atraente para quem busca a experiência Apple sem gastar o que custa um modelo Pro.

Fontes próximas à Apple informam que o celular estaria à venda entre março e abril.