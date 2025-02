A terna mensagem de Masako Nozawa em homenagem ao último episódio de Dragon Ball Daima

Estamos em contagem regressiva para o fim de Dragon Ball Daima. Nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, mesmo que não estejamos preparados, teremos que nos despedir do anime que nos manteve diante das telas por mais de 20 semanas.

No contexto das tristes despedidas, um vídeo de Masako Nozawa, voz de Goku, apareceu nas redes sociais com uma mensagem carinhosa para todos nós que curtimos uma nova edição de seu maravilhoso trabalho.

Masako Nozawa nos mostrou que aos 88 anos está com a garganta intacta, pois agiu para dar vida a transformações épicas como Super Saiyan 3 ou inesperadas como Super Saiyan 4. Ela deu a ele o tom de cor com que Goku fala e ainda nos encantou com um emocionante Kame Hame Ha.

Dragon Ball Daima

Esta sexta-feira é o último episódio de Dragon Ball Daima, então Masako Nozawa sentou na frente de uma câmera e mandou uma mensagem para todos nós.

“Obrigado a todos por assistirem Dragon Ball Daima. Eu sou Mazako Nozawa, a voz de Goku”, disse a atriz com a humildade que a caracteriza.

“As aventuras de Goku e seus amigos no Reino Demoníaco estão atingindo seu clímax. Eu me diverti muito gravando, então espero que vocês gostem desse episódio até o final. Não perca nossas aventuras”, concluiu a anime lady, segundo vídeo publicado pela ShenronZ.

O dia seguinte a Dragon Ball Daima

Certamente, o que temos em mãos é a continuação do mangá Dragon Ball Super. Já tivemos um aviso com a única cena de Goten Trunks como os Saiyamans, e com a revelação de que Cleangod, o super-herói que esses jovens admiravam, não era outro senão Gohan.

No entanto, muitos de nós queremos saber se Dragon Ball Daima continuará de alguma forma.

Antes de mais nada devemos esperar pelo fim. Dependendo de como as coisas acontecerem nesse último episódio, que estreia na sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, saberemos como elas conectarão essas histórias.

Goku se transforma em SSJ 4 Captura de tela

Ninguém confirma, mas Dragon Ball Daima continuará em desenvolvimento, pois é isso que sugerem personalidades importantes para o Universo Dragon Ball, como Akio Iyoku.

O presidente da Capsule Corporation Tokyo pede paciência, mas ao mesmo tempo dá esperança de que Dragon Ball continuará existindo.

“Animes e jogos não podem ser feitos tão rapidamente. Isso leva tempo. Mas estamos constantemente nos preparando para o futuro. “Não há dúvida de que Dragon Ball continuará por décadas”, disse o executivo.

“Dragon Ball está aqui há muito tempo. E se você continuar fazendo a mesma coisa, ficará chato. É difícil ajustar-nos às mudanças, temos de continuar a aceitar novos desafios”, acrescentou.