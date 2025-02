Perigo evitado: o asteroide 2024 YR4 tem 0,001% de chance de atingir a Terra

Asteroide 2024 YR4 observado pelo telescópio Magdalena Ridge de 2,4 m no Instituto Tecnológico do Novo México em 27 de janeiro de 2025

A preocupação inicial gerada pelo asteroide 2024 YR4 diminuiu consideravelmente. As últimas projeções da Agência Espacial Europeia (ESA) colocam a probabilidade de colisão com a Terra em minúsculos 0,001%, enquanto a NASA estima-a em 0,005%. Estes números marcam um declínio significativo em relação ao pico de risco anteriormente registado de 3,1%.

A diminuição do risco é atribuída à crescente precisão na trajetória do asteroide, como resultado de observações contínuas. À medida que o 2024 YR4 se afasta da Terra na sua órbita solar, os dados recolhidos pelos telescópios terrestres tornaram possível refinar a sua trajetória, descartando uma colisão iminente. Como resultado, o asteroide foi removido das listas de ameaças potenciais de ambas as agências espaciais.

Apesar da baixa probabilidade de impacto, o Telescópio Espacial James Webb da NASA mantém os seus planos de observar 2024 YR4 no início de março para determinar com mais precisão o tamanho do asteroide, atualmente estimado entre 40 e 90 metros. Esta observação permitirá avaliar as capacidades de Webb na caracterização de objetos próximos à Terra.

O asteroide 2024 YR4 foi listado como o objeto mais perigoso detectado desde 2001, superando até mesmo o asteroide Apophis. No caso de uma colisão, estima-se que 2024 YR4 poderia ter causado uma devastação semelhante ao evento de Tunguska em 1908, onde a explosão de um objeto celeste devastou uma vasta área da Sibéria.

Durante semanas, os serviços de proteção planetária da ESA e da NASA analisaram meticulosamente as observações de 2024 YR4, refinando a sua trajetória e reduzindo a incerteza. A colaboração internacional e o uso de tecnologia avançada têm sido essenciais para mitigar riscos e garantir a segurança do nosso planeta.

Embora o risco de impacto do Ano 4 de 2024 seja extremamente baixo, ainda supera as probabilidades de ganhar o jackpot da lotaria de Natal em Espanha. Estes dados destacam a importância de manter a vigilância e a investigação na detecção e seguimento de asteroides próximos da Terra.