NASA investiga os “Jardins de Marte”, região importante para descobrir a água do Planeta Vermelho

A NASA está de olho em uma região de Marte apelidada de “jardins”, que poderia conter provas definitivas da existência de água no Planeta Vermelho.

De acordo com uma análise publicada em seu blog oficial, a NASA visitou esta região algumas vezes, com um de seus rovers mais avançados: o Perseverance.

A área na verdade se chama Planaltos e o Perseverance ficou estacionado por algumas semanas, coletando amostras e depois tendo que retornar para obter mais poeira da superfície, para ter uma boa noção de todos os elementos que poderiam estar presentes naquela área.

Os “Jardins” devem-se à descoberta de manchas verdes incomuns nas rochas daquela zona.

“O rover rasgou a superfície de uma rocha, revelando uma variedade de cores, incluindo tons de verde. Esta descoberta surpreendeu os cientistas, uma vez que a presença de cores verdes nas rochas marcianas pode indicar processos geológicos ou químicos até então desconhecidos no planeta vermelho”, indicou a NASA na sua nota.

O óbvio é que os minerais destas rochas foram formados há milhares de milhões de anos. O porquê é o que chama a atenção, já que as correntes de água que passam por eles seriam uma das grandes hipóteses.

“A água alterou os minerais originalmente presentes na rocha e os transformou em serpentinas, geralmente de cor verde. Os minerais são especialmente interessantes porque a sua estrutura e composição podem nos contar sobre a história da água em Marte”, disseram os especialistas.

A doutoranda e colaboradora da Rice University, Eleanor Moreland, autora da revisão e do estudo publicado pela NASA, aponta que a formação de serpentinas na Terra pode sustentar comunidades microbianas, e o mesmo poderia ter acontecido em Marte. Uma amostra como esta da borda da cratera de Jezero é uma peça importante do quebra-cabeça do passado aquático de Jezero.

O que está por vir agora? Análise digital de todas essas rochas. Se encontrar algo inusitado ou inédito, não tenha dúvidas que haverá novas visitas.