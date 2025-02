NASA descobre que o buraco negro da Via Láctea produz luzes peculiares

Depois que o buraco negro supermassivo central da nossa galáxia, Sagitário A, foi fotografado pela primeira vez, o Telescópio Espacial James Webb abriu uma janela sem precedentes para o seu entorno. O que foi revelado é uma cena cósmica de atividade incessante, um verdadeiro espetáculo de luzes que desafia as expectativas. Tudo revelado no estudo publicado no The Astrophysical Journal Letters.

O universo, uma vasta tela de mistérios, continua a revelar os seus segredos. Graças ao poder do telescópio Webb, os astrônomos detectaram que Sagitário A, localizado a 26.000 anos-luz da Terra, emite chamas enigmáticas, semelhantes a fogos de artifício cósmicos. Este buraco negro, com massa equivalente a 4,1 milhões de sóis, exerce uma influência gravitacional dominante na Via Láctea.

Este estudo destaca que essas observações não são apenas uma curiosidade astronômica. Eles revelam informações cruciais sobre a interação entre os buracos negros e o seu ambiente, um fator chave na evolução galáctica.

As observações do Webb mostram que Sagitário A* apresenta atividade luminosa constante, com flashes e erupções intensas. Essa dinâmica é composta por emissões fracas e contínuas, originadas da turbulência do disco de acreção, e erupções brilhantes e efêmeras, produto da reconexão magnética. As flutuações de luz variam de segundos a meses.

A pesquisa sugere que as flutuações se intensificam em grande escala. Perturbações menores no disco geram erupções fracas, enquanto grandes erupções estão associadas a eventos de reconexão magnética, semelhantes às erupções solares, mas de maior magnitude. “Observámos uma luminosidade em constante mudança”, explica Farhad Yusef-Zadeh, líder do estudo. “Grandes explosões de brilho aparecem repentinamente, sem um padrão fixo.”

Uma descoberta importante é o atraso nas emissões infravermelhas. Webb detectou que as emissões em comprimentos de onda mais curtos mudam o brilho mais cedo do que aquelas em comprimentos de onda mais longos, indicando um processo de resfriamento síncrotron em partículas energéticas. As futuras observações contínuas do Webb procurarão determinar se as erupções seguem um padrão ou são aleatórias.