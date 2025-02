Fez de novo: Bianca Censori se despiu novamente para agradar Kanye West

Todos ficaram surpresos ao ver a modelo e arquiteta Bianca Censori parecer que Deus a trouxe ao mundo no tapete vermelho do Grammy Awards no início do ano. Foi então que se soube que ela supostamente rompeu o relacionamento com Kanye West, algo que foi aplaudido pelo público, mas que não durou muito.

Aparentemente, posar nua na frente de todos era a última coisa que ela estaria disposta a suportar depois de dois anos de casamento e polêmicas intermináveis ​​por causa de seus looks ousados ​​e grande semelhança com Kim Kardashian, ex-parceira de Kanye.

Foi noticiado em diversos meios de comunicação que ele pagaria cinco milhões de dólares a Bianca pela separação e que ela permaneceria na mansão em Beverly Park North, em Los Angeles, onde morava com o rapper.

Porém, pouco depois, o representante do casal, Milo Yiannopoulos, negou os rumores: “São completamente falsos. Ele e Bianca estavam em Los Angeles, para curtir o Dia dos Namorados juntos.”

A verdade é que o público ficou muito indignado ao vê-la nua e assustada posando diante de dezenas de fotógrafos e que milhões de pessoas ao redor do mundo a viram, para mostrar que seria mais falado sobre elas do que sobre a cerimônia de premiação da música em si.

Kanye fez de novo

O empresário musical voltou a utilizar o corpo da mulher para enviar uma mensagem ao público, desta vez, para promover o novo projeto em que coparticipa, um filme, que custou 25 milhões de dólares.

O filme é estrelado pela própria Bianca e tenta explorar o corpo feminino como ‘algo para exibir’, destacou o portal europeu Daily Mail. O filme foi gravado no Japão e, presumivelmente, ela mais uma vez se recusou a continuar a filmar porque está “traumatizada” pelos comentários antissemitas feitos pelo seu parceiro em X.

Bianca Censori Bianca Censori voltou a desnudar-se, mas desta vez no Japão, para um filme em que protagoniza

Mas, entretanto, está muito feliz pelo que está a conseguir: “Estou muito orgulhoso da minha mulher por ter protagonizado o seu primeiro filme rodado no Japão, realizado por Vanessa Beecroft e produzido por mim”, escreveu o cantor de 47 anos na sua conta de Instagram, juntamente com uma imagem de Bianca nua, deitada no chão.

Censori teria dito a um informante no ano passado que ela estava “realmente farta de sua busca de atenção” e preocupada que suas explosões estivessem “fazendo com que ela parecesse antissemita, o que está muito longe da verdade”.