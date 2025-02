Elon Musk e o mistério de quando Tesla encomendou 4.000 minitortas e cancelaram algum tempo depois

Uma pequena empresa de panificação em San Jose, Califórnia; chamado The Giving Pies, ficou conhecida pela polêmica depois que a Tesla cancelou um pedido de 4.000 mini tortas no último minuto. A proprietária do estabelecimento informou que destinou todos os seus recursos para atender ao pedido, portanto o cancelamento significou um golpe financeiro considerável.

A história, publicada pelo jornal The Guardian, gerou indignação entre os usuários e foi tão viral que chegou a Elon Musk, que respondeu prometendo resolver o problema. “Acabei de descobrir isso. Vou fazer com que tudo corra bem com a padaria”, escreveu o magnata em sua conta X.

Tudo começou em 14 de fevereiro de 2024, quando a Tesla encomendou 2.000 minitortas da padaria, um pedido avaliado em US$ 6.000. Segundo Voahangy Rasetarinera, dono do negócio, o representante da Tesla garantiu que o orçamento foi aprovado e que não haveria problemas com o pagamento. Pouco depois, a mesma pessoa solicitou a duplicação do pedido, garantindo que o dinheiro “não seria problema”.

Porém, após receber a nova fatura, a empresa não efetuou o pagamento e acabou cancelando o pedido. “Eles pediram desculpas, que foi um mal-entendido e que a pessoa com quem falei não tinha autoridade para se comprometer a pagar”, explicou Rasetarinera em sua postagem. O cancelamento deixou a padaria em situação difícil, com grande quantidade de produtos não vendidos e dificuldades para pagar seu pessoal.

O caso rapidamente se tornou viral e foi divulgado pela mídia local, como a KTVU. A pressão nas redes levou Musk a intervir quase dez dias após o incidente, garantindo que a Tesla faria o que fosse necessário para compensar os danos. “As pessoas devem sempre poder contar com a Tesla fazendo o seu melhor”, escreveu o empresário.

Três dias após a declaração de Musk, Rasetarinera confirmou ao The New York Post que Tesla havia feito um pagamento de US$ 2.000 para cobrir os custos dos ingredientes adquiridos para o pedido cancelado. Em declarações à ABC News, a confeiteira destacou a diferença no impacto econômico entre uma empresa desse porte e o seu pequeno negócio: “Para uma grande empresa, 2.000 dólares é dinheiro de bolso, mas para nós é muito”.