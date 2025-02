Teste de detecção de câncer de próstata que usa IA para atingir 99% de precisão é desenvolvido

O fato da inteligência artificial estar ao alcance de todos permite-nos constatar que há muitas pessoas que utilizam a tecnologia para qualquer tipo de atividade. Felizmente, há pessoas que recorrem a esses sistemas para que a humanidade avance na busca pela cura e detecção precoce de doenças como o câncer de próstata.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Foi isso que fizeram os cientistas do EDX Medical Group, uma empresa sediada em Cambridge Science Park. Eles desenvolveram um “superteste” inovador que poderia melhorar drasticamente a precisão do diagnóstico desta doença.

Ao contrário do teste tradicional do antígeno específico da próstata (PSA), que tem sido questionado pela sua falta de fiabilidade, este novo teste utiliza IA para analisar mais de 100 biomarcadores em amostras de sangue e urina, relata o Daily Mail.

Com isso, consegue-se uma avaliação mais completa do risco, presença e estágio do câncer de próstata, o que poderá marcar um antes e um depois na medicina preventiva.

No Reino Unido, não existe atualmente nenhum programa de rastreio de rotina para o cancro da próstata devido às limitações dos métodos convencionais. No entanto, esta nova tecnologia poderia mudar esse cenário, oferecendo uma ferramenta de diagnóstico mais precisa e acessível.

Procuram implementá-lo em todos os hospitais

Espera-se que o teste esteja disponível de forma privada no Reino Unido durante o próximo ano, destinado principalmente a homens com idades entre 45 e 70 anos.

ANÚNCIO

O apoio a esta iniciativa foi verdadeiramente significativo. Um dos maiores defensores é o ex-campeão olímpico Sir Chris Hoy, que recentemente revelou seu diagnóstico de câncer de próstata terminal.

LEIA TAMBÉM:

Microsoft está usando inteligência artificial para testar jogos e torná-los “equilibrados”

Você pode ser banido do ChatGPT? As ofensas que fariam a OpenAI proibir você de usar inteligência artificial

A inteligência artificial pode entrar na era da “aprendizagem não supervisionada”: o que isso significa?

O seu apoio destaca a importância de melhorar a detecção precoce desta doença, que continua a ser uma das principais causas de morte em homens em todo o mundo.

Estudos anteriores mostraram que a IA tem a capacidade de identificar o câncer de próstata com uma precisão surpreendente.