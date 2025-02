Team Liquid se consagra campeã na primeira disputa entre as Américas

ANÚNCIO

Neste domingo (23) a Arena Riot Games São Paulo, recebeu a grande final da LTA fase Américas, o primeiro split competitivo de League of Legends do ano de 2025. Em uma série melhor de cinco partidas (Md5), Team Liquid e 100Thieves disputaram para ver quem se tornaria o representante das Américas no First Stand, primeiro campeonato mundial do calendário deste ano.

As partidas decisivas foram disputadas no final da tarde deste domingo. Com uma postura decisiva, a Team Liquid dominou a série do início ao fim e não deu chances para a 100Thieves levar um jogo sequer, terminando a série em 3 jogos.

Com a vitória, a equipe composta por Impact, UmTI, APA, Yeon e CoreJJ conquistou a vaga para representar as Américas na primeira competição mundial de League of Legends no ano de 2025.

First Stand

Após a conquista deste domingo (23) a Team Liquid segue para a disputa do novo torneio internacional de League of Legends, o First Stand. Nesta competição, que este ano acontece na Coreia, as equipes vencedoras das oito regiões competitivas do LoL seguem para um embate direto, em uma competição rápida com duração de apenas uma semana.