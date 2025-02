O problema inesperado que o Galaxy S24 Ultra está gerando nos bolsos de seus usuários: o S25 Ultra corrigiu

O Galaxy S24 Ultra foi lançado como um dos melhores smartphones de sua geração, com bastante potência e especificações impressionantes. Mas o que ninguém esperava é que ele também viesse com um modo “estripador de bolso” oculto.

Usuários de todo o mundo descobriram que, além de ser um ótimo celular, o Galaxy S24 Ultra também é um perigo para as roupas. Sim, os cantos afiados do aparelho têm rasgado jeans, calças e até a paciência de seus donos.

A inesperada “superpotência” do S24 Ultra

Tudo começou quando um usuário do Reddit, partyhat-red, compartilhou sua frustração ao descobrir que seu amado Galaxy S24 Ultra havia furado seu bolso.

No início, pode ter parecido um caso isolado… até que mais e mais pessoas começaram a partilhar experiências semelhantes. Outro usuário, o4uXv0, contou como seu telefone também decidiu fazer um “corte artístico” em seu jeans.

A solução mais óbvia? Use uma capa protetora para suavizar os cantos. Mas aí vem o dilema: o S24 Ultra já é um celular grande, e adicionar uma capa o transforma em um tijolo de bolso.

Não só as roupas sofreram... também as mãos

Como se não bastassem as roupas rasgadas, muitos usuários relataram que os cantos afiados do Galaxy S24 Ultra também cravaram na palma da mão.

Segurar o telefone por muito tempo pode ser desconfortável e muitas pessoas acabam se perguntando se estão usando um smartphone ou segurando uma arma medieval. Para alguns, o desconforto foi suficiente para abandonar totalmente o aparelho.

Samsung corrigiu isso com o S25 Ultra

O Galaxy S25 Ultra chegou com design renovado, e o grande diferencial visual está em seus cantos mais arredondados. Embora a Samsung não tenha dito isso abertamente, é muito suspeito que eles tenham tentado resolver este problema.

Agora, os proprietários do S25 Ultra podem colocar o telefone no bolso sem medo de que ele faça um buraco nas calças. E o melhor: segurá-lo não parece mais um castigo medieval para as mãos.

Conclusão: o S24 Ultra era um ótimo celular… e um péssimo companheiro de bolso

Embora o Galaxy S24 Ultra continue sendo um smartphone impressionante, seu design agressivo acabou se tornando um problema inesperado. De jeans rasgados a palmas das mãos doloridas, esse pequeno detalhe de design foi suficiente para frustrar muitos usuários.

Com o Galaxy S25 Ultra, a Samsung parece ter ouvido as reclamações e finalmente criou um telefone que não ameaça as roupas ou o conforto de seus proprietários. Um pequeno ajuste, mas um grande alívio para o bolso de todos... em mais de um aspecto.