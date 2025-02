Função captura de tela do Windows 11 adicionará uma nova ferramenta que promete economizar tempo

A clássica ferramenta de recorte do Windows 11 está prestes a se tornar ainda mais útil. A Microsoft está testando um novo recurso que permitirá extrair texto diretamente de qualquer imagem ou tela, sem a necessidade de fazer uma captura de tela primeiro.

Esta descoberta foi relatada pelo vazador do Windows PhantomOfEarth no X. Embora não tenha sido especificado exatamente de qual versão de visualização do Windows 11 ele vem, é provavelmente uma das mais recentes.

Como funcionará o novo recurso de extração de texto?

De acordo com um vídeo compartilhado no vazamento, a ferramenta Recorte agora incluirá uma opção chamada “Extrator de Texto”.

O processo é muito simples:

A ferramenta Recorte está ativada. A opção “Extrator de Texto” está selecionada. Uma caixa é desenhada ao redor do texto que você deseja copiar. O Windows detecta automaticamente o texto, destaca-o e oferece a opção de copiá-lo para a área de transferência.

A partir daí, o usuário pode colá-lo em um documento, e-mail ou onde precisar, sem precisar passar por etapas adicionais.

O que o torna diferente do OCR atual do Windows?

O Windows 11 já possui um recurso OCR (Optical Character Recognition) na ferramenta de Recorte, mas há uma diferença fundamental: até agora, ele só funcionava com capturas de tela que já haviam sido tiradas.

Esta nova versão é muito mais rápida e eficiente porque permite extrair texto diretamente do que está na tela naquele momento, sem precisar salvar uma imagem primeiro.

Ou seja, é como um atalho que economiza tempo e esforço, algo especialmente útil para quem precisa copiar informações de imagens, PDFs sem opção de copiar texto, ou mesmo vídeos.

Microsoft se inspira em PowerToys

Este recurso não é completamente novo no ecossistema da Microsoft. Na verdade, é muito semelhante à ferramenta OCR que já existe no PowerToys, um conjunto de utilitários avançados para usuários do Windows.

De acordo com PhantomOfEarth, a Microsoft está trabalhando nesse recurso desde novembro de 2024 e, nos últimos meses, melhorou bastante. Agora, a experiência está muito mais fluida e simples, o que pode indicar que seu lançamento oficial não está longe.

Quando esse recurso chegará ao Windows 11?

Ainda não há data confirmada para sua chegada na versão estável do Windows 11, mas dado o estado avançado dos testes, é possível que o vejamos implementado em uma próxima atualização.

Para quem trabalha com texto constantemente, essa melhoria pode se tornar uma das ferramentas mais práticas do Windows 11.