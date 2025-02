Apple Vision Pro receberá grande atualização de software que integrará IA

O Apple Vision Pro já está no mercado da indústria digital há um ano. As vendas não corresponderam às expectativas e quando se pensava que os óculos tinham bilhetes garantido no cemitério digital, a gigante de Cupertino anuncia uma importante atualização que os coloca mais uma vez em destaque.

A empresa pretende integrar o Apple Intelligence ao Apple Vision Pro, na próxima atualização do sistema operacional dos óculos, prevista para abril deste ano.

O sistema operacional, chamado visionOS 2.4, nem está em versão beta para que os desenvolvedores possam testá-lo. No entanto, fontes internas de Cupertino contaram a Mark Gurman alguns detalhes da nova atualização.

Rumores indicam que esta versão beta, que será aproveitada por um pequeno grupo, será lançada uma semana antes do lançamento da atualização.

A informação ainda não foi oficializada pela Apple, mas quando foi revelada por Mark Gurman, que é um dos mais conhecidos insiders do setor, a chegada da Apple Intelligence ao Apple Vision Pro é quase iminente.

Apple Intelligence não é para todos

Confirmada a chegada do Apple Intelligence ao Apple Vision Pro, podemos afirmar que os óculos serão o primeiro aparelho a receber inteligência artificial, além do iPhone, iPad e Mac.

Os óculos possuem chip M2 e 16 GB de RAM, que permitem rodar o sistema operacional com Apple Intelligence. Foi um dos detalhes escondidos que foram pensados ​​​​em Cupertino, no lançamento deste aparelho.

A Applesfera informa que com esta atualização espera-se que o Apple Vision Pro se expanda para mercados como Espanha e América Latina.