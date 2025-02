20 anos de YouTube: oito aspectos em que impactou o público

Há duas décadas, três ex-funcionários do PayPal criaram o YouTube sem imaginar que estavam prestes a mudar a história da mídia. O que começou com um simples vídeo de 19 segundos no Zoológico de San Diego agora se tornou uma das plataformas mais influentes do planeta.

Hoje, o YouTube é uma fera de conteúdo com 2,7 bilhões de usuários ativos mensais e uma máquina de fazer dinheiro que gera mais de US$ 36 bilhões por ano. Em comparação, o seu preço de compra em 2006 foi de 1,65 mil milhões.

O que o Google pagou pela plataforma na época agora seria suficiente apenas para comprar a rede ITV 127 vezes.

O YouTube é mais do que uma plataforma de vídeo. É uma fábrica de estrelas, uma escola de entretenimento e, para alguns, a sua universidade pessoal.

De tutoriais de culinária a teorias da conspiração, música, esportes, educação e inúmeras categorias, o site reescreveu as regras do conteúdo digital.

Os 8 segredos que levaram o YouTube ao topo

Pague pela criatividade sem riscos: Na mídia tradicional, as produtoras investem milhões em talentos, roteiros e produção. O YouTube mudou o jogo: aqui o risco é do criador.

A plataforma simplesmente oferece o espaço e fica com uma parte da receita, sem se preocupar com salários, horas ou custos de produção.

Um modelo de receita atraente: os criadores podem ganhar dinheiro com anúncios em seus vídeos graças a um sistema de participação nas receitas que gira em torno de 50%. Isso levou os YouTubers a estudar obsessivamente algoritmos e estratégias de participação.

MrBeast, por exemplo, possui uma equipe dedicada exclusivamente à otimização de miniaturas.

Publicidade hiperdirecionada: Graças ao Google, o YouTube revolucionou a publicidade ao permitir que os anunciantes competissem em tempo real para lhe mostrar um anúncio. Não é por acaso que logo antes do seu vídeo favorito aparece um comercial que parece feito sob medida para você.

O poder dos criadores independentes: o YouTube eliminou a necessidade de intermediários no entretenimento. Agora, qualquer pessoa com uma câmera e uma boa ideia pode alcançar milhões sem depender de executivos ou de grandes corporações.

Isto permitiu a explosão de economias criativas em países como o Brasil e o Quénia, que anteriormente não tinham acesso à distribuição global.

Uma nova linguagem audiovisual: Esqueça o lento desenvolvimento de um filme clássico. O YouTube impôs um estilo rápido, direto e com impacto imediato. Se um vídeo não prende você nos primeiros segundos, você está a um clique de assistir outra coisa.

MrBeast até documentou como estudou a “ciência da viralidade” durante anos.

Revolução dos direitos autorais: com o sistema Content ID, o YouTube permite que os proprietários de conteúdo reivindiquem receitas de publicidade em vídeos que usam seu material sem permissão. Em vez de perder dinheiro em ações judiciais, os proprietários agora podem lucrar com cada reprodução de seu conteúdo pirateado.

Inovação em formatos e tecnologia: A plataforma tem sido fundamental na popularização de tecnologias como 4K, vídeos em 360 graus e realidade virtual. Agora, também está incorporando ferramentas de inteligência artificial para que qualquer pessoa possa criar conteúdos com efeitos dignos de Hollywood.

Uma nova forma de consumir notícias: embora o YouTube tenha sido criticado por espalhar desinformação, também se tornou um pilar fundamental dos meios de comunicação tradicionais.

Redes como a BBC e o Channel 4 encontraram uma forma de alcançar novos públicos e expandir o seu impacto na plataforma.

O futuro do YouTube: o que vem a seguir?

Com 20 anos de evolução, o YouTube ainda está no topo e se adaptando às mudanças do setor. Enquanto outros gigantes do entretenimento lutam para permanecer lucrativos, a plataforma continua a crescer sem a necessidade de produzir conteúdo próprio.

O impacto do YouTube é inegável. Deu-nos tutoriais para consertar coisas em casa, criou superestrelas do nada e, para o bem ou para o mal, mudou a forma como consumimos conteúdo. Se uma coisa é certa é que continuará a definir o padrão para a próxima década.