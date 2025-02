Você pode ser banido do ChatGPT? As ofensas que fariam a OpenAI proibir você de usar inteligência artificial

As redes sociais e diversas plataformas de Internet possuem regras de comportamento, nas quais, caso ocorresse alguma infração, causaria algum tipo de suspensão. No caso do ChatGPT, essas regras existem, mas poucos usuários sabem que se realizarem determinadas ações poderão ser banidos da inteligência artificial.

Instagram, X, Facebook, TikTok e até WhatsApp têm regras sobre quais conteúdos podem ser compartilhados. O ChatGPT, embora não seja tão rígido, possui algumas políticas que devem ser seguidas, para que o OpenAI permita operar sem quaisquer restrições.

Números publicados pela empresa Backlinko, divulgados pelo site Slash Gear, revelam que a OpenAI tem cerca de 10 milhões de assinantes no serviço ChatGPT Plus. Esses estão entre os 300 milhões de usuários ativos semanais que entram no site, seja para utilizar os planos pagos ou gratuitos.

Tem que haver uma regra para podermos ter uma comunidade onde o respeito prevaleça e tentemos garantir que a inteligência artificial seja usada para o bem.

ChatGPT

ChatGPT: um serviço com poucas restrições

Perguntamos ao próprio ChatGPT se existe um sistema de banimento para quem se comporta de forma inadequada.

“Você pode perguntar sobre qualquer assunto, mas tenho certas regras que devo seguir. Se uma pergunta for contra as políticas de privacidade, segurança ou comportamento, simplesmente não poderei respondê-la”, disse-nos ChatGPT, deixando claro que seria muito difícil um usuário ser banido.

Porém, dada a insistência de questões que abundam na Internet, e que sabemos serem delicadas, o serviço gratuito OpenAI listou-nos alguns comportamentos que gerariam o banimento de um email dentro do seu sistema.