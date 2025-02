Steve Wozniak conta a verdade sobre a criação da Apple na garagem de Steve Jobs: “É um mito”

“A Apple foi fundada na garagem da casa dos pais de Steve Jobs”, é uma das frases com que a gigante de Cupertino se apresenta, como que para demonstrar uma das histórias de crescimento mais importantes do mundo corporativo e tecnológico. Steve Wozniak, um dos três fundadores (o terceiro é Ronald Wayne) diz que essa afirmação é uma espécie de “mito”.

A data oficial de fundação da empresa é 1º de abril de 1976. Steve Jobs, Ronald Wayne e Steve Wozniak tiraram dinheiro do próprio bolso e começaram a fabricar o primeiro computador, o Apple I.

Diz-se que tudo isso aconteceu na garagem da casa dos pais adotivos de Jobs, localizada em Los Altos, Califórnia. No entanto, embora Wozniak admita que passaram muitas horas nesta área da casa do amigo, o computador e os primeiros passos foram, na verdade, dados noutro local.

“A coisa da garagem é meio que um mito, já que não projetamos realmente o Apple I na garagem, não criamos placas de circuito e não fizemos protótipos ou qualquer tipo de fabricação nele”, disse Steve Wozniak em entrevista, repetida pela Applesfera.

Wozniak diz que a garagem teve “um valor importante no nascimento da Apple. Quando você não tem dinheiro, você tem que trabalhar em casa.” Mas ele insiste que “não foi onde o Apple I foi feito”.

Steve Wozniak e Steve Jobs criaram a Apple (Foto: Apple)

O nascimento e subsequente revolução da Apple

O primeiro grande produto da Apple foi o Apple I, um computador criado por Wozniak. Jobs conseguiu vender algumas unidades para uma loja de informática, que financiou o desenvolvimento do Apple II, que foi um sucesso e colocou a Apple no mapa como uma das primeiras grandes empresas de tecnologia.

O resto é história: a Apple cresceu, revolucionou a indústria com o Macintosh, depois enfrentou crises, despediu Jobs e, anos mais tarde, trouxe-o de volta, levando à criação do iMac, do iPod, do iPhone e de muitos outros produtos icônicos.