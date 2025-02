O chip da Microsoft que tornará os PCs do mundo superpoderosos

Majorana 1, o primeiro processador quântico com qubits topológicos

Por meio de comunicado em seu site, a Microsoft anunciou a criação dos primeiros “qubits topológicos”, um método inovador de armazenamento de informações quânticas. A empresa deposita grandes expectativas nesta tecnologia, imaginando-a como a base para a próxima geração de computadores quânticos. Esta nova criação promete superar os seus concorrentes em escalabilidade, graças a uma maior proteção da informação contra interferências. Contudo, nem todos os especialistas partilham do entusiasmo da empresa.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

O anúncio, feito por meio de comunicado à imprensa no dia 19 de fevereiro, revelou poucos detalhes técnicos. No entanto, a Microsoft afirma ter compartilhado dados relevantes com um seleto grupo de especialistas durante reunião em seu centro de pesquisas em Santa Bárbara, na Califórnia.

“Esse avanço é crucial para que os computadores quânticos forneçam soluções que realmente transformem nosso mundo, como quebrar microplásticos em subprodutos inofensivos ou criar materiais autocurativos para vários setores”, afirma a Microsoft em seu site. A empresa destaca o potencial desta tecnologia para enfrentar desafios globais complexos.

A peça-chave desse avanço é o topocondutor, material capaz de gerar um estado único da matéria, diferente dos estados sólido, líquido ou gasoso. Este estado topológico permite a criação de qubits mais estáveis, rápidos e controláveis ​​digitalmente, superando as limitações das alternativas atuais. A estabilidade é alcançada através da resistência dos estados topológicos ao ruído, semelhante à forma como dois elos de uma cadeia permanecem juntos apesar dos movimentos.

Eles mencionam que o objetivo final é hospedar dois estados topológicos conhecidos como quasipartículas de Majorana, um em cada extremidade. A deslocalização de elétrons entre essas quasipartículas é essencial para a estabilidade do qubit.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Lembra-se do buraco negro que apareceu de repente no Oceano Pacífico? Cientistas resolveram o mistério

Astrofísica espanhola garante que “a viagem no tempo é possível”: Iremos um dia para o futuro?

Três aspectos fundamentais que você deve considerar se quiser atualizar seu laptop

A Microsoft está comprometida com o desenvolvimento de qubits topológicos há quase 20 anos, buscando maior estabilidade e menor necessidade de correção de erros. Contudo, a existência de partículas de Majorana, essenciais para esta tecnologia, era incerta até recentemente. Este trabalho, segundo os responsáveis, “confirma a capacidade da Microsoft de criar partículas de Majorana e medir a sua informação de forma fiável”, marcando um marco na computação quântica.