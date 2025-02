Calma e tranquilidade voltam: NASA e ESA reduzem probabilidade de impacto do asteroide 2024 YR4

O asteroide 2024 YR4 continua dando muito que falar na comunidade científica, astronômica e astrofísica. Foi descoberto no dia 27 de setembro graças às lentes do Observatório El Sauce, no Rio Hurtado, no Chile, e quem calcula sua trajetória tenta encontrar o número exato de probabilidade de impacto com a Terra.

Alguns elementos são certos: o asteroide fará duas visitas à Terra. Um será em 2028 e outro em 2032. Este último é o que gera maior preocupação entre os astrónomos, já que nos primeiros cálculos foi registada uma probabilidade de até 3,1%, um número elevado para este tipo de rochas.

O asteroide 2024 YR4 não ameaça extinção em massa, já que seu diâmetro é estimado entre 40 e 90 metros. Mas se atingisse a Terra, seria capaz de destruir uma cidade inteira ou milhares de quilômetros quadrados ao seu redor.

Risco de impacto de asteroide reduzido

Desde a sua descoberta, cientistas de todas as agências espaciais observaram cada detalhe da trajetória do asteroide.

Nas últimas duas semanas o número vinha aumentando, atingindo o maior percentual de probabilidade de impacto, desde as medições feitas no Apophis (2,7%) em 2004.

Felizmente, as últimas medições reduziram o número dos 3,1% calculados em 18 de fevereiro, para 1,5% relatados pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) da NASA ou 1,38% de acordo com números da ESA (Agência Espacial Europeia).

Órbita do asteroide 2024 YR4 - Foto Space

“As medições feitas ontem pelo Very Large Telescope reduziram ainda mais a incerteza e afastaram a distribuição um pouco mais da Terra”, disse Juan Luis Cano, coordenador do Gabinete de Defesa Planetária da ESA, de acordo com uma análise do La Nación.

“Achamos que é possível que a redução final da probabilidade de impacto que esperávamos já tenha começado”, destacou o cientista.