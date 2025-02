Acredite ou não, os trabalhadores da Apple não queriam comer ao lado de Steve Jobs

Durante sua liderança na Apple, Steve Jobs não apenas revolucionou a indústria de tecnologia, mas também deixou uma marca indelével na cultura corporativa da empresa. Depoimentos de ex-funcionários, como o do engenheiro David Black, revelam que as interações cotidianas, como a hora das refeições, tornaram-se verdadeiras provas de fogo. Longe de serem momentos de descontração, essas reuniões eram oportunidades para Jobs avaliar o desempenho e a aptidão de sua equipe.

A figura de Steve Jobs foi caracterizada por sua busca incessante pela perfeição. Sua obsessão pelo detalhe e suas exigências ilimitadas são aspectos amplamente conhecidos. No entanto, a sua forma particular de interagir com os colaboradores, principalmente durante os almoços, continua a gerar debate. O que para muitos seria um momento de relaxamento, para os trabalhadores da Apple foi uma fonte de tensão constante.

David Black descreve a hora do almoço com Jobs como uma experiência cheia de pressão. “Ninguém queria sentar à mesa com ele”, diz ele. Uma simples pergunta sobre o dia de trabalho poderia desencadear uma avaliação exaustiva, onde a qualidade da resposta definisse a percepção do colaborador e o seu futuro na empresa.

As perguntas aparentemente inocentes de Jobs, como “No que você está trabalhando hoje?”, transformaram-se em interrogatórios que testaram a capacidade dos funcionários de articular suas ideias e demonstrar seu valor. Jobs usou essas interações para garantir que sua equipe estivesse de acordo com seus padrões.

Jobs procurou cercar-se dos melhores talentos, os “A-Players”, convencido de que só eles poderiam manter a qualidade e a inovação na Apple. Sua filosofia era clara: “Assim como contrata A, B contrata C.” Cada interação, mesmo as casuais, era uma oportunidade para avaliar se um funcionário atendia a esse padrão de excelência.

A pressão não se limitava às refeições. Até mesmo um encontro casual no elevador pode se transformar em um teste inesperado. A necessidade de responder com rapidez e precisão criou um ambiente de ansiedade constante. Para muitos funcionários, a mera presença de Jobs era suficiente para criar nervosismo, reflexo de sua liderança exigente e avaliação constante.