A humanidade já está se preparando para o asteroide 2024 YR4 e tomando essas ações

A possibilidade de um corpo celeste colidir com o nosso planeta tem sido um tema recorrente na ficção, mas a realidade é que é um acontecimento mais do que possível com a chegada de 2024 YR4. Desde a extinção dos dinossauros, causada pelo impacto de um asteroide há milhões de anos, nenhum objeto espacial representou uma ameaça significativa para a Terra.

As estimativas da NASA revelaram um aumento na probabilidade de o asteroide 2024 YR4, descoberto em dezembro, impactar a Terra em 22 de dezembro de 2032. De acordo com dados fornecidos na terça-feira, o risco aumentou para 3,1%, representando a maior probabilidade de colisão registada para um asteroide deste tamanho na história das previsões modernas.

Perante esta ameaça potencial, as agências espaciais de vários países, incluindo a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA), ativaram protocolos de ação. Estas entidades coordenam os seus esforços através do Grupo Consultivo de Planeamento de Missões Espaciais (SMPAG), um órgão das Nações Unidas dedicado a mitigar o risco de Objetos Próximos da Terra.

Em 2022, a NASA realizou a missão DART, na qual uma sonda impactou deliberadamente o asteroide Dimorphos, de 160 metros de diâmetro, conseguindo modificar sua órbita em torno do asteroide Didymos, de quase 800 metros de diâmetro. Este experimento demonstrou a viabilidade de desviar a trajetória de um asteroide por meio de impacto cinético.

Uma das opções consideradas é o lançamento de múltiplas sondas de impacto contra o asteroide 2024 YR4, o que permitiria observar e analisar os efeitos de cada colisão em sua trajetória, segundo Bruce Betts, cientista-chefe da organização Planetary Society.

Outra proposta inovadora é a utilização de um “trator gravitacional”, que consiste em enviar uma espaçonave de grande massa para perto do asteroide. A atração gravitacional da nave alteraria a trajetória do asteroide sem a necessidade de contato direto, desviando-o de sua rota de colisão com a Terra.

Embora exista uma grande possibilidade de que as taxas de colisão entre o asteroide e a Terra diminuam à medida que os cálculos se tornem mais exatos, é importante conhecer todas as medidas que o planeta possui caso um evento tão raro aconteça.