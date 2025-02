Você poderá ver a Terra em 4k do espaço graças a esta transmissão de 24 horas

Nesta imagem de 18 de maio de 1969 difundida pela NASA se vê a Terra no espaço em uma fotografia tirada da nave espacial Apollo 10 durante seu trajeto até a Lua. (NASA via AP)

A empresa Sen, cuja principal missão é democratizar o espaço, instalou câmeras 4K na Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA que transmitirão imagens ao vivo da Terra e do espaço 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma tecnologia que permitirá a milhões de pessoas desfrutar de uma visão detalhada do nosso planeta em alta definição.

A missão de Sen de transmitir a Terra ao vivo em 4K foi lançada ao espaço em 21 de março de 2024 a bordo de uma nave de abastecimento da SpaceX, como parte da missão SpaceX CRS-30. Esta foi a 30ª missão comercial de serviços de reabastecimento da SpaceX para a NASA. A espaçonave Dragon da SpaceX, transportando suprimentos, experimentos científicos e carga útil de Sen, chegou à ISS no sábado, 23 de março.

A carga útil de Sen, chamada “SpaceTV-1”, está localizada fora da ISS graças a um acordo com a Airbus US Space & Defense e ao apoio do Laboratório Nacional da Estação Espacial Internacional. A instalação do SpaceTV-1 foi realizada através do braço robótico Canadarm-2, que conectou a carga útil à plataforma Airbus Bartolomeo, localizada no módulo Columbus da Agência Espacial Europeia.

A SpaceTV-1 possui três câmeras 4K: uma com lente grande angular para capturar o horizonte da Terra, outra apontada diretamente para a Terra para obter imagens de uma cena de 240 km x 180 km e uma terceira câmera apontando para a porta de acoplamento dianteira da ISS. Pelo menos uma dessas câmeras transmitirá ao vivo continuamente.

Além do vídeo 4K, Sen planeja implementar realidade aumentada em tempo real, o que permitirá aos espectadores visualizar informações de mapeamento em tempo real pela visão da câmera. Da mesma forma, as câmeras de Sen serão utilizadas para monitorar o meio ambiente em tempo real, dando à humanidade a oportunidade de observar as mudanças que nosso planeta está passando.

Deve-se notar que a transmissão ao vivo em 4K de Sen da Terra e da ISS será de acesso gratuito a todo o público através do site Sen.com e de aplicativos móveis para iOS e Android. Sen espera que esta iniciativa inspire o mundo, permitindo que todos vejam a Terra a partir do espaço, tal como fazem os astronautas.