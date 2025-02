Maradona retorna aos videogames, estará disponível no FC 25

A conta oficial do EA Sports FC 2025 revelou através das suas redes sociais que Diego Armando Maradona voltará a fazer parte do plantel de jogadores após vários anos.

Diego Maradona não foi apenas um jogador excepcional, mas um símbolo de luta, talento e paixão pelo futebol. Da estreia no Argentinos Juniors à consagração no Boca Juniors, no Barcelona e, principalmente, no Napoli, onde se tornou um eterno ídolo, sua influência no esporte é inquestionável. Sua maior conquista foi com a seleção argentina na Copa do Mundo de 1986, no México, onde levou seu time à glória com atuações memoráveis, incluindo o famoso “Gol do Século” contra a Inglaterra.

Porém, em 2022, a Electronic Arts foi forçada a retirá-lo do jogo devido a um conflito jurídico sobre os direitos de sua imagem. Uma decisão judicial determinou que acordos anteriores com a empresa eram inválidos, por terem sido negociados com fonte não autorizada. Durante sua ausência da FIFA, Maradona continuou presente no eFootball, título da Konami, causando confusão entre os jogadores sobre quem tinha os direitos legítimos de uso de sua imagem. Agora, com seu retorno confirmado ao EA Sports FC 25, uma disputa judicial que o mantinha fora dos campos virtuais está encerrada.

A reintegração de Maradona representa uma estratégia fundamental para a Electronic Arts num momento difícil para a franquia. O desempenho comercial da EA Sports FC 24 ficou aquém das expectativas da empresa, refletindo uma queda de 16% no valor de suas ações e perdas de aproximadamente US$ 6 bilhões. O desinteresse pelo jogo levou a empresa a buscar medidas para revitalizar sua comunidade de jogadores.

Em última análise, o regresso de Diego Maradona ao EA Sports FC 25 é uma homenagem a um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Seu legado vive no coração dos torcedores e sua presença no jogo permitirá que novas gerações de jogadores vivenciem a magia e o talento do “Astro Argentino”.