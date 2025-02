Geoffrey Hinton, o precursor da IA, acha que ela será a única espécie mais inteligente que os humanos

O avanço da Inteligência Artificial gerou um debate sobre seu potencial impacto na humanidade. Uma das principais preocupações é a possibilidade de a IA desenvolver uma consciência própria e se tornar uma ameaça existencial. Esta preocupação não é um caso isolado e foi levantada por Geoffrey Hinton, antigo funcionário da Google e um dos seus principais precursores, que ainda hoje alerta para os riscos do possível descontrolo desta tecnologia.

A IA poderia superar a humanidade?

Hinton expressou preocupações sobre o futuro da humanidade em relação às máquinas e à IA. Hinton, que trabalhou no Google, levantou a probabilidade de uma catástrofe global causada pela IA e levantou questões sobre o papel dos humanos num futuro dominado por máquinas mais inteligentes.

Hinton acredita que, pela primeira vez na história, a humanidade poderá ser superada em inteligência pelas máquinas. Explicando que os sistemas de IA, embora não sejam autoconscientes, estão avançando rapidamente em direção a um estado onde poderiam tomar decisões por conta própria, semelhante aos humanos.

Hinton explicou também que os sistemas de IA podem ter as suas próprias experiências e tomar decisões com base nelas, tal como os humanos, mas que neste momento “não têm muita autoconsciência”. No entanto, Hinton esclareceu que as IAs se tornarão autoconscientes e que, nessa altura, os seres humanos serão os segundos mais inteligentes do planeta, atrás dos sistemas de IA.

Em relação aos riscos da IA, Hinton disse estar preocupado com o fato de esses sistemas escreverem e executarem seu próprio código. Se os sistemas de IA se tornarem incontroláveis ​​e representarem um perigo para a humanidade, talvez não consigamos detê-los, uma vez que “eles saberão como manipular as pessoas. Eles aprenderão com todos os romances de Maquiavel, com a política e a manipulação humana.”