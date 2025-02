Fontes próximas à Apple revelam que as novas funções da Siri estão adiadas até a chegada do iOS 18.5

A excitação e o desejo terão que durar mais um pouco. A nova atualização do sistema operacional da Apple para iPhone, iOS 18.4, não virá com as configurações e integrações de recursos da Siri, famosa assistente virtual da gigante de Cupertino.

Era esperado que esta nova atualização do sistema operacional, que será lançada esta semana, ou no início da próxima, inclua as novidades da Siri, que agora se prepara para trabalhar muito mais integrada com a inteligência artificial da Apple Intelligence.

Fontes citadas por meios de comunicação especializados como MacRummors ou Ipadizate relatam que os prazos não foram cumpridos, devido a pequenos ajustes no sistema. Então, com a intenção de não gerar o caos informático, decidiram adiar o lançamento das novas funções da Siri.

As mesmas fontes destacaram que já está tudo pronto, e que é uma simples questão de ajuste. Na verdade, eles afirmam que as novas funções da Siri já estão sendo testadas nas versões beta do iOS 18.5, sistema operacional com lançamento previsto para maio, informou Andro4All.

Uma Siri mais inteligente: é isso que a Apple pretende

Entre as novidades esperadas da Siri está uma verdadeiramente brutal: o reconhecimento do que está acontecendo na tela. O assistente poderá registrar cada passo que você dá no seu celular, para te ajudar com recomendações específicas sobre o que você está explorando, sem a necessidade de abrir o sistema e perguntar.

Outra grande novidade é a compreensão do que acontece com suas tarefas. iPadizate explica que a Siri agora terá a capacidade de entender as informações de seus e-mails, mensagens, fotos, eventos de calendário e inúmeros arquivos.

“Ele irá escanear suas mensagens e apresentar as informações para você. Também lembrará dos seus pedidos anteriores para oferecer uma conversa mais dinâmica e eficaz”, destacou o referido meio de comunicação.