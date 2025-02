Estudo científico descobre que inteligência artificial pode resolver problemas românticos

A inteligência artificial é uma tecnologia digital que surge com a bandeira de poder se igualar ao ser humano, em praticamente qualquer atividade. A terapia de casal, geralmente realizada por um psicanalista, parece a próxima vítima de sistemas como o ChatGPT.

Pesquisadores da Ohio State University e da Hatch Data and Mental Health conduziram um estudo cujas conclusões foram que o ChatGPT da OpenAI pode ajudar a melhorar a terapia de casais.

A pesquisa foi realizada como um levantamento. Eles participaram de 830 participantes, dos quais cerca de um quinto já haviam participado de terapia de casal pelo menos uma vez.

Todos foram apresentados a diferentes cenários de problemas em conexões românticas, com respostas, recomendações e conselhos fornecidos pela IA do ChatGPT e por terapeutas profissionais.

Eles pediram aos entrevistados que identificassem quem havia dado a resposta. Os resultados são impressionantes: apenas 56% acertaram que as recomendações vieram de um terapeuta e 51% acertaram que vieram de inteligência artificial.

A terapia de casais ajuda a manter a relação saudável | Foto: Referencial

Ou seja, aproximadamente metade não sabe distinguir entre uma IA e um psicanalista. Isso é positivo para o ChatGPT, que surge como uma opção viável para algumas pessoas. Mas é negativo para o ser humano, pois é outra profissão que uma máquina poderia exercer.

Você colocaria o futuro do seu relacionamento nas mãos da inteligência artificial?

“Embora muitos terapeutas ignorantes possam continuar a apelar à empatia, à relação terapêutica, à experiência ou à competência cultural como algo que os computadores nunca serão capazes de imitar, estes são apelos que foram claramente enunciados e rejeitados por Alan Turing na década de 1950, e não parecem ser apoiados pelos dados actuais. Simplificando, se a GenAI não puder fazer isso agora, em breve encontrará uma maneira de imitar os humanos em um grau suficiente”, diz parte do estudo.

“Os especialistas em saúde mental estão, portanto, numa situação precária: devemos discernir rapidamente o possível destino (para melhor ou para pior) do comboio de terapeutas de IA, uma vez que pode já ter saído da estação”, disseram os investigadores, de acordo com uma análise do Daily Mail.