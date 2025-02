Este é o melhor momento do dia para enfrentar situações difíceis, segundo estudo

Se você já ficou acordado às 2 da manhã relembrando uma conversa embaraçosa de cinco anos atrás, parabéns: você é humano. Mas antes de decidir vender todos os seus pertences e ir morar na floresta só porque disse “também” em vez de “também, obrigado”, respire fundo.

Acontece que nosso cérebro não processa os problemas da mesma maneira ao longo do dia, e há momentos em que somos verdadeiras máquinas para tomar decisões sensatas e outros em que, bem... é melhor não confiar em nada do que pensamos.

Então, se você sente que tudo vai dar errado à noite, provavelmente você só precisa dormir.

Manhãs: o momento em que ainda não odiamos a vida

Um estudo da University College London com mais de 49 mil pessoas descobriu algo curioso: no período da manhã, as pessoas tendem a ser mais felizes, mais otimistas e menos propensas a tomar decisões questionáveis. Ou seja, não é por acaso que sua avó sempre dizia: “Vá dormir e veja as coisas com mais calma amanhã”.

Pela manhã, nosso cérebro está fresco, descansado e com mais energia para lidar com situações difíceis sem dramatizar demais.

Quando enfrentar problemas (e quando é melhor fugir)?

Manhã (10h às 12h): Este é o seu melhor horário. Você está acordado, com o café fazendo efeito e sem a carga emocional do dia. Se precisar tomar decisões importantes, esclarecer mal-entendidos ou conversar com alguém sem que isso acabe em guerra, faça-o agora.

Tarde (15h – 17h): Aqui você fica um pouco mais cansado, mas também mais relaxado. Não é o melhor momento para uma conversa difícil, mas é o melhor momento para refletir, escrever em um diário ou fazer uma lista de soluções sem que o estresse te consuma.

Noite (depois das 21h): Neste horário, o cérebro está no modo “vamos tornar tudo mais trágico do que realmente é”. É quando os problemas parecem impossíveis de resolver, quando você se lembra de todos os seus constrangimentos passados ​​e quando qualquer mensagem de “precisamos conversar” parece o fim do mundo.

Se algo te preocupa à noite, é melhor anotar, colocar uma série boba e ir dormir. No dia seguinte, você perceberá que não foi tão ruim assim.

Mas e se eu for uma coruja noturna?

Se o seu cérebro só funciona depois do jantar e você se sente mais lúcido pela manhã, continue no seu ritmo. Cada pessoa tem seu cronograma operacional ideal, e o segredo é identificar quando você é mais racional e quando é basicamente um personagem de novela em crise.

Resumindo: resolva os problemas quando seu cérebro estiver no seu melhor, não quando você parecer um escritor de drama exagerado. E se você duvida, siga o conselho universal da vida: vá dormir e conversaremos amanhã.