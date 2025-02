Elon Musk lança uma nova inteligência artificial chamada Grok 3 e contamos tudo o que você precisa saber antes de usá-la

Elon Musk fala do lançamento de Grok 3, "a IA mais inteligente do planeta"

Na madrugada desta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, Elon Musk surpreendeu seus seguidores a partir de sua conta X. O magnata sul-africano, hoje membro do gabinete governamental de Donald Trump, anunciou o lançamento de sua nova inteligência artificial, Grok 3.

Através de sua empresa xAI, que se dedica a desenvolver novas inteligências artificiais e integrá-las em sua plataforma de mídia social,

Elon Musk diz que Grok 3 é melhor que ChatGPT e Gemini, mas é uma declaração de estratégia de marketing, já que essas duas IAs, junto com DeepSeek, são os concorrentes que ele busca superar.

No entanto, ainda é cedo para dizer o que é melhor, pois, em primeiro lugar, o ChatGPT da OpenAI é um líder imponente de mercado, o Gemini do Google depende do gigante das buscas e o DeepSeek foi significativamente integrado à Internet.

Isso não quer dizer que Grok 3 seja alguma coisa. Uma análise da Bloomberg relata que a IA foi treinada com capacidade computacional dez vezes maior que sua antecessora, devido ao cluster de 100 mil GPUs Nvidia H100.

Elon Musk e Grok

O que torna o Grok 3 um sistema poderoso

As primeiras análises mostram que o Grok 3 gera chatbots mais poderosos que seus concorrentes, graças a um sistema de busca que eles chamam de DeepSearch. É um mecanismo que permite “raciocinar” para que possa responder sobre qualquer assunto.

“É terrivelmente inteligente”, escreveu Elon Musk em uma mensagem em sua conta X. Há evidências na Internet que provam que o magnata está certo sobre a superioridade do Grok 3.

Existe um aplicativo chamado Chatbot Arena, que serve como sistema de comparação de quais são as melhores inteligências artificiais da atualidade. Sempre tem ranking em sua seção e nesta terça teve Grok 3 acima do ChatGPT da OpenAI e do Gemini do Google.

Andrej Karpathy, renomado especialista em análise de dados e ex-diretor de IA da Tesla, colocou o Grok 3 à prova para um projeto chamado Eureka Labs, no qual vem avançando há meses.

“Pedi ao Grok 3 Chatbot para criar uma página de jogo de tabuleiro que exibisse uma grade hexagonal, como no jogo Settlers of Catan”, começa Karpathy.

“Cada grade hexagonal é numerada de 1 a N, onde N é o número total de peças hexagonais. Torne-o genérico, para que o número de ‘anéis’ possa ser alterado usando um controle deslizante. Por exemplo, em Catan o raio é de 3 hexágonos. “Uma única página HTML, por favor.”

Depois de todos esses requisitos específicos, Andrej Karpathy disse que Grok 3 ofereceu a resposta “confiável” que ele esperava e expressou que a IA “tem claramente um modelo de pensamento de última geração”.

Como usar o Grok3

Para utilizar o Grok 3 é necessário estar inscrito no serviço premium do X. Os preços do serviço são superiores a 20 dólares por mês.

A única coisa que você tem acesso gratuito é o Grok 2.