WhatsApp terá mudança em seus chats em grupo

O WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais importante que existe hoje, continua fazendo atualizações para otimizar a experiência de seus usuários. Nos mais recentes, o app implementou melhorias significativas nos grupos, uma das funções mais utilizadas dentro da plataforma.

Entre as mudanças mais notáveis ​​está o aumento do número de participantes por grupo. A partir de agora, os usuários poderão integrar até 512 membros na mesma conversa, o dobro do limite permitido anteriormente. Essa expansão tem sido bem recebida, principalmente por comunidades e organizações que utilizam o WhatsApp como principal canal de comunicação.

Outra das modificações apresentadas centra-se na personalização da aplicação. O WhatsApp redesenhou seu adesivo de localização, ferramenta que agora permitirá compartilhar a localização em status e chats de forma mais atrativa e visual. Neste momento, esta função está disponível em versão beta e responde ao compromisso da plataforma em oferecer uma interface mais dinâmica e moderna.

As empresas também se beneficiarão de uma nova função dentro do WhatsApp Business. Com esta atualização, as empresas poderão saber de que dispositivo foi enviada uma mensagem enviada, o que facilitará a gestão das conversas e melhorará a organização interna das equipas que utilizam a aplicação para fins empresariais.

A estas melhorias soma-se a incorporação de novos filtros de chat, que permitirão aos usuários gerenciar suas conversas de forma mais eficiente. Com estas mudanças, o WhatsApp reafirma o seu papel como uma das principais ferramentas de mensagens a nível mundial, adaptando-se às necessidades dos seus milhões de utilizadores.