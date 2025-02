Sam Altman alerta para as mudanças que a inteligência artificial causará em toda a estrutura da sociedade

Sam Altman é uma das pessoas responsáveis ​​pela maior mudança geracional que os últimos tempos viram. O CEO da OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, normalizou a inteligência artificial ao alcance de qualquer pessoa que possua um dispositivo eletrônico.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

Isso, sem dúvida, provoca uma mudança onde o que antes víamos como ficção científica agora se tornou realidade.

A explosão do ChatGPT, sistema que popularizou a inteligência artificial, levanta debates sobre o futuro do ser humano nas empresas. Seremos necessários para os empregos? Chegaram as máquinas para nos substituir definitivamente nas atividades mais lucrativas?

O próprio Sam Altman fala sobre esse assunto. Ele não tem medo de dizer que, de fato, a IA veio para nos substituir em muitas áreas, mas vê esse fenômeno como um elemento que serve para nos reinventar como espécie em outras áreas.

Inteligencia Artificial Sam Altman, CEO de OpenAI / Getty Images

Hoje, a inteligência artificial já automatiza tarefas que antes eram impensáveis ​​sem intervenção humana. Desde assistentes pessoais a diagnósticos médicos e análises financeiras, a IA está a tornar-se uma extensão da nossa capacidade produtiva.

Contudo, Sam Altman diz que o impacto real não será na eliminação de empregos, mas na transformação do próprio conceito de emprego. Escritórios cheios de funcionários poderiam tornar-se equipas híbridas de humanos e IA, onde as máquinas fazem o trabalho técnico e os humanos fornecem criatividade e julgamento ético.

ANÚNCIO

No curto prazo, os setores mais afetados serão aqueles que dependem de tarefas repetitivas. Motoristas, caixas, analistas de dados e até editores verão mudanças significativas na forma como trabalham.

Mas isto não significa uma crise total. Tal como aconteceu com a Revolução Industrial, surgirão novas oportunidades, embora não isentas de desafios. A grande questão será como distribuir equitativamente os benefícios de uma tecnologia que promete uma produtividade sem precedentes.

LEIA TAMBÉM:

Médico especialista em longevidade revela sinal na unha que pode indicar quanto tempo você viverá

‘James Webb’ da NASA captura show de luzes surpreendente em torno do buraco negro da Via Láctea

Quantas pessoas desistiriam de sua vida atual por dinheiro? Estudo revela um número surpreendente

Para que isso aconteça, Altman diz que deve haver uma mudança naqueles que nos governam na permissividade que a IA deve ter, para que possa executar todo o seu potencial.

“A longo prazo, espero que seja necessária alguma mudança no contrato social, dado o quão poderosa esperamos que esta tecnologia seja. Não creio que não haja empregos, sempre encontramos coisas novas para fazer; mas penso que toda a estrutura da sociedade mudará e estará sujeita a algum grau de debate e reconfiguração”, disse Sam Altman, de acordo com Andro4All.