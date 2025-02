Os benefícios de uma “desintoxicação digital” podem ser mais do que esperados, diz estudo

Hoje em dia, deixar o celular por mais de cinco minutos sem verificá-lo parece uma missão impossível digna de um filme de ação. No entanto, um novo estudo sugere que cortar o acesso à Internet móvel durante algum tempo pode ser o equivalente a férias para o cérebro.

Publicado no PNAS Nexus, este experimento testou o que aconteceria se as pessoas fizessem uma “pausa digital” e os resultados foram surpreendentes: menos ansiedade, melhor concentração e uma sensação geral de bem-estar.

A experiência do “Modo Avião Estendido”

Para testar o impacto de uma desintoxicação digital, uma equipa de investigadores convenceu 467 almas corajosas a bloquear completamente o seu acesso à Internet móvel (sim, sem Wi-Fi ou dados, mas ainda com chamadas e mensagens de texto).

Para garantir que não trapaceariam, instalaram um aplicativo chamado Freedom, que impediu qualquer tentativa de conexão por duas semanas.

No final do experimento, os resultados foram quase milagrosos. 91% dos participantes relataram melhorias na sua saúde mental, maior bem-estar e até uma melhor capacidade de concentração.

Basicamente, tudo o que as pessoas procuram em aplicativos de ioga, meditação e produtividade... só que neste caso, desligar a Internet foi suficiente.

O mais impressionante é que o efeito foi tão forte que, segundo os pesquisadores, as melhorias nos sintomas de ansiedade e depressão foram comparáveis ​​aos efeitos da terapia cognitivo-comportamental ou mesmo do uso de antidepressivos.

Por que desconectar nos faz sentir melhor?

Os cientistas identificaram quatro razões principais pelas quais o corte da Internet móvel teve um impacto positivo nos participantes:

Mais tempo no mundo real: sem a tentação de consultar as redes sociais ou ver vídeos intermináveis, as pessoas passaram mais tempo a fazer coisas da “vida real”: falar com outras pessoas cara a cara, fazer exercício, ler e até sair para apanhar ar fresco. Conexões mais profundas: sem notificações constantes interrompendo todas as conversas, os participantes relataram se sentirem mais presentes com seus amigos e familiares. De repente, as pessoas voltaram a falar sem olhar para o telefone a cada dois minutos. Maior autocontrole: a ausência da Internet eliminou a tentação de ficar grudado no celular sem perceber. Em vez de entrar no clássico “vou verificar uma coisa rápida” que termina com uma hora perdida nas redes sociais, os participantes sentiram que tinham mais controle sobre seu tempo e atenção. Durmir como um bebê: sem o brilho da tela e a correria de conteúdo antes de dormir, os participantes relataram noites mais calmas e repousantes. Parece que trocar a rolagem infinita por algumas horas de sono de qualidade foi uma ótima ideia.

Deveríamos todos desligar a Internet móvel?

A experiência foi um sucesso, mas houve um pequeno detalhe: apenas 25% dos participantes conseguiram ficar completamente offline durante as duas semanas.

Isto mostra que embora a desintoxicação digital seja benéfica, também é difícil de conseguir na prática.

A boa notícia é que você não precisa desligar completamente a Internet para colher os benefícios: pequenas mudanças, como limitar o tempo de tela, agendar horários do dia off-line ou simplesmente desligar as notificações, podem fazer uma grande diferença.

É hora de repensar nossa relação com a tecnologia?

Este estudo deixa-nos com uma questão interessante: deveríamos todos fazer uma pausa digital de vez em quando?

Com cada vez mais pesquisas mostrando os efeitos negativos do uso excessivo do celular, talvez a chave para melhorar a saúde mental seja tão simples quanto olhar menos para a tela e mais para o mundo real.

Afinal, talvez a verdadeira revolução digital seja aprender a desconectar.