Três aspectos fundamentais que você deve considerar se quiser atualizar seu laptop

Os laptops são como bons amigos: eles estão sempre lá quando você precisa deles... até que comecem a ficar lentos, esqueçam o que pedimos deles (obrigado, disco rígido antigo) ou simplesmente se recusem a realizar multitarefas.

Mas antes de desistir e gastar uma fortuna em um novo, existem três atualizações principais que podem trazer seu laptop de volta à vida sem a necessidade de uma despedida dramática.

1. Mais RAM, menos sofrimento

Se toda vez que você abre várias guias do navegador você sente que seu laptop está passando por uma crise existencial, ele pode precisar de mais RAM.

Basicamente, a RAM é o espaço de trabalho do computador: se for muito pequena, tudo fica confuso e as coisas demoram uma eternidade para serem processadas.

Aumentar a RAM é como dar mais espaço à sua área de trabalho: você para de acumular montanhas de papéis e pode trabalhar com mais conforto. De repente, os programas abrem mais rápido, as guias não são recolhidas e até os videogames parecem mais suaves.

Claro, antes de se animar e comprar memória extra, verifique se o seu laptop permite atualizações. Muitas marcas modernas decidiram soldar a RAM na placa-mãe (porque aparentemente gostam de nos ver sofrer), então vale a pena ter certeza de que ela pode ser trocada antes de fazer planos.

2. Adeus disco rígido, olá SSD

Se o seu laptop ainda usa um disco rígido mecânico (sim, aqueles que fazem barulho como se estivessem moendo café), é hora de mudar. Mudar para um SSD (unidade de estado sólido) é como mudar de um triciclo para um carro esportivo: tudo é mais rápido, silencioso e eficiente.

Os tempos de inicialização são drasticamente reduzidos, os programas abrem em segundos e os arquivos são movidos na velocidade da luz.

Além disso, os SSDs são mais resistentes a choques e falhas mecânicas, o que significa que seu laptop terá uma segunda juventude sem ter que orar aos deuses da tecnologia toda vez que congela.

Se você já possui um SSD, o único motivo para trocá-lo é se ficar sem espaço. E se o seu laptop tiver um slot extra para armazenamento, adicionar uma segunda unidade pode ser a solução perfeita para evitar a exclusão de arquivos a cada dois dias.

3. Uma placa de rede mais rápida: porque o Wi-Fi lento é uma punição desnecessária

Nada estraga mais a experiência digital do que uma conexão lenta à Internet. Se o Wi-Fi do seu laptop parecer mais instável do que sua vontade de malhar na segunda-feira, talvez seja hora de atualizar sua placa de rede.

Muitos modelos mais antigos ainda usam padrões Wi-Fi antigos (Wi-Fi 4 ou 5), o que significa menos velocidade, mais desconexões e streaming que congela no pior momento.

Mudar para uma placa compatível com Wi-Fi 6 ou 6E pode fazer uma grande diferença na estabilidade e velocidade da sua conexão.

Além disso, se o seu laptop apresenta problemas constantes de Bluetooth (como aqueles fones de ouvido que se desconectam logo antes do solo da sua música favorita), uma nova placa de rede pode resolver dois problemas em um.

Apenas certifique-se de que seu laptop permite esse tipo de atualização, pois alguns possuem a placa de rede integrada à placa-mãe e ela não pode ser trocada.

Conclusão: dê outra chance ao seu laptop

Atualizar um laptop é muito mais barato do que comprar um novo e, simplesmente atualizando a memória RAM, o armazenamento ou a placa de rede, é possível transformar um computador antigo em algo muito mais rápido e eficiente.

Portanto, antes de começar a olhar para novos laptops com preços que machucam sua alma, verifique se seu fiel companheiro ainda tem algumas atualizações que podem salvá-lo. Com um pouco de investimento e paciência, seu laptop poderá continuar a acompanhá-lo por mais alguns anos.