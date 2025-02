Médico especialista em longevidade revela sinal na unha que pode indicar quanto tempo você viverá

Um especialista em longevidade, mundialmente famoso, revelou que é possível prever sua expectativa de vida com base na rapidez com que suas unhas crescem.

O Dr. David Sinclair, da Faculdade de Medicina de Harvard, disse que a saúde das unhas é um indicador importante da taxa em que nosso corpo gera células novas e saudáveis.

Conforme detalhado pelo site Daily Mail, quanto mais rápido esse processo ocorrer, maior será a probabilidade de estarmos protegidos contra o declínio relacionado à idade.

O especialista fez referência a um estudo de 1979, no qual pesquisadores descobriram que a taxa de crescimento semanal das unhas diminuía cerca de 0,5% ao ano a partir dos 30.

Se as suas unhas crescem mais rápido do que isso e você precisa cortá-las com mais frequência do que outras pessoas da sua idade, isso pode ser um sinal de que você está envelhecendo em um ritmo mais lento do que a média, sugeriram os pesquisadores do estudo.

Sinclair disse que as descobertas influenciaram a maneira como ele observa suas próprias unhas: “Eu presto atenção para ver se minhas unhas estão diminuindo o crescimento ou não”.

Acredita-se que a idade influencia o crescimento das unhas devido à diminuição da circulação sanguínea à medida que envelhecemos, o que significa que as unhas recebem menos nutrientes que estimulam o crescimento. Outros fatores também podem ter impacto, incluindo a alimentação.

Outros sinais importantes

A aparência das suas unhas também pode ser um indicativo de diversos problemas de saúde. As estrias nas unhas são comuns entre pessoas mais velhas, pois fazem parte do processo natural de envelhecimento.

No entanto, em pessoas mais jovens, elas também podem ser um sinal potencial de diferentes problemas de saúde, incluindo diabetes, hiperparatireoidismo ou deficiência de vitamina A, zinco, cálcio ou ferro.

Manchas pretas sob a unha podem indicar problemas graves no organismo. Já manchas e linhas brancas podem ser um sinal de deficiência de zinco, cálcio ou ferro na dieta, ou mesmo de uma infecção fúngica.

O baqueteamento, caracterizado pela curvatura das unhas, está associado a doenças pulmonares e cardíacas.

Ainda de acordo com as informações, embora essa condição possa ocorrer em uma pessoa saudável sem motivo aparente, geralmente é algo que precisa ser levado a sério.

Com informações do site Daily Mail