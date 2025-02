Lembra-se do buraco negro que apareceu de repente no Oceano Pacífico? Cientistas resolveram o mistério

Um estranho buraco negro apareceu no meio do Oceano Pacífico, enquanto um usuário do Reddit olhava com curiosidade toda a imensidão do mundo, no Google Maps. O estranho fenômeno o surpreendeu e por isso ele o carregou em sua conta na citada rede social, gerando todo um debate nas redes sociais.

ANÚNCIO

Clique para receber notícias de Tecnologia e Ciências pelo WhatsApp

“Meu primeiro pensamento foi que isso é censurado. “Não faria sentido uma formação natural ser tão negra em um atol/ilha tão pequeno”, disse o usuário KorvisKhan, que descobriu a “anomalia” no sistema do Google.

Em vez de uma ilha, poderia ser uma base militar secreta, “censurada por algum motivo”, disseram outros usuários, aumentando as especulações sobre esse suposto buraco negro. Esta descoberta ocorreu em dezembro de 2021 e pouco mais de três anos depois chegou a explicação lógica e científica para este fenômeno.

Sim, é uma ilha, estilo atol

Segundo uma crítica do La Vanguardia, esta área é um pequeno atol conhecido como Ilha Vostok, território da República de Kiribati. Ele está localizado a cerca de 6 mil quilômetros a leste da Austrália e, segundo os cientistas, parece um buraco negro devido à sua densa vegetação.

O suposto buraco negro

Eles explicam que na ilha existe uma população muito grande de árvores Pisonia, conhecidas por serem muito frondosas e quando reunidas bloqueiam a luz solar, fazendo com que as imagens de satélite utilizadas pelo Google a registrem como um buraco negro.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Elon Musk criará seu próprio estúdio de videogame

10 coisas muito simples que você pode fazer para evitar ser hackeado

As chances de um asteroide atingir a Terra aumentaram novamente

Além de frondosas, as árvores Pisonia possuem folhas verde-escuras, o que auxilia no aspecto visual citado.