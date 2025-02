‘James Webb’ da NASA captura show de luzes surpreendente em torno do buraco negro da Via Láctea

Toda a comunidade científica ficou sem palavras, depois de ver em primeira mão os registros mais recentes do Telescópio Espacial James Webb, relativos a Sagitário A, o buraco negro da Via Láctea.

O observatório espacial da NASA, ESA, JAXA, CSA e uma dezena de instituições científicas capturou um verdadeiro show de luzes, que pousou nos arredores do buraco negro da nossa galáxia.

A NASA publica em seu blog oficial que as luzes captadas fazem parecer que o buraco negro estava em festa. Eles relatam que é a “visão mais longa e detalhada do ‘vazio’ escondido no centro da nossa galáxia”.

A ciência dos buracos negros é que eles têm uma força gravitacional tão forte que nem mesmo a luz, o fenômeno mais rápido conhecido no Universo, consegue escapar deles. Então, o que realmente vemos é a energia que se instala no seu entorno, e que, momentaneamente, não se deixa aprisionar.

O que os cientistas viram foi um fluxo constante de explosões, sem períodos de descanso, no disco giratório de gás e poeira, popularmente conhecido como disco de acreção.

Esta concepção artística retrata o buraco negro supermassivo que se encontra no centro da Via Láctea NASA, ESA, CSA, RALF CRAWFORD (STSCI)

Luzes incomparáveis

O blog oficial da NASA explica que o nível de atividade ocorre durante um amplo intervalo de tempo, variando de breves interlúdios a longos períodos. Algumas das luzes que ocorrem nesta região da nossa galáxia são flashes fracos que duram apenas alguns segundos, enquanto outras são explosões incrivelmente brilhantes que ocorrem diariamente.

Além disso, também existem mudanças ainda mais fracas que surgem ao longo dos meses. A captura destas luzes pode ajudar os físicos a compreender melhor a natureza fundamental dos buracos negros, como se alimentam do seu ambiente e a dinâmica e evolução da nossa própria galáxia.

“Em nossos dados, vimos um brilho efervescente e em constante mudança. E então, bum, de repente uma enorme explosão de brilho apareceu. Então, ele se acalmou novamente. Não conseguimos encontrar um padrão nesta atividade. Parece ser aleatório. O perfil de atividade deste buraco negro era novo e excitante sempre que olhávamos para ele”, disse o autor do estudo, Farhad Yusef-Zadeh, da Northwestern University, em Illinois.