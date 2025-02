Astrofísica espanhola garante que “a viagem no tempo é possível”: Iremos um dia para o futuro?

A viagem no tempo é possível? Até agora, ninguém foi capaz de provar que uma transferência para o passado ou para o futuro pode ser feita, dentro do próprio Universo. Porém, há uma astrofísica espanhola que assegura que “são possíveis” e explica-o argumentando conceitos expressos na Teoria da Relatividade de Albert Einstein, na Teoria da Relatividade Geral.

A viagem no tempo costuma ser um dos temas que mais recebe atenção da comunidade científica especializada e entusiasta. Eles foram representados em diversas ocasiões pela ficção científica e diferentes especialistas estão procurando maneiras de demonstrar que isso pode ser feito.

Uma famosa astrofísica, conhecida nas redes sociais como A Cosmic Girl, explica que a viagem no tempo poderia ser feita através de ‘buracos de minhoca’, fenômenos teorizados por Einstein, mas que nunca foram realmente comprovados antes.

“Buracos de minhoca são túneis no espaço-tempo que nos permitiriam conectar uma parte do espaço-tempo com outras, e assim poderíamos usar o tempo como se fosse outra dimensão temporal e viajar de um lugar para outro”, disse a astrofísica espanhola, segundo uma revisão do La Vanguardia.

Para quem não os conhece, os buracos de minhoca são definidos como um atalho que conecta dois pontos distantes no espaço-tempo.

Viagem no tempo

Este maravilhoso fenômeno, se verificado, poderá permitir viagens interestelares em tempos reduzidos. Alguns modelos indicam que poderiam entrar em colapso instantaneamente quando formados, mas precisariam de “matéria exótica” (com energia negativa) para permanecerem abertos.

Buraco de minhoca Imagem idealizada

O que a ciência diz?

Os buracos de minhoca, embora verdadeiramente instáveis, poderiam servir como portas para outros universos ou facilitar viagens no tempo, de acordo com alguns modelos teóricos.

Ou seja, estes fenómenos, se existissem, seriam instáveis ​​e “entrariam em colapso antes de permitir esta viagem no tempo”, diz A Cosmic Girl.

Assim, a especialista afirma que a viagem no tempo só é possível para o futuro. “Você pode viajar no futuro dos outros, mas não no seu próprio futuro. Nosso lugar no espaço está correlacionado com nosso lugar no tempo”, destacou a especialista.